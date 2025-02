De Wolf über Coenen: «Hat aufgehört mit mir zu reden»

Das Team Nestaan Husqvarna Factory Racing gewann 2024 in der MX2-Klasse 16 von 20 Grands Prix. Kay de Wolf und Lucas Coenen belegten die WM-Ränge 1 und 2. Teammanager Rasmus Jorgensen mit einem Rückblick.

Rasmus Jorgensen hatte in seinem Büro keinen Platz mehr für die Trophäen, die der 20-jährige Niederländer Kay de Wolf und der 17-jährige Belgier Lucas Coenen gesammelt hatten. Von zwanzig Rennen verpasste das Team nur zweimal ein MX2-Grand-Prix-Podium: in Portugal und in Italien. Vor der Traumsaison 2024 sorgten Namen wie Max Anstie, Thomas Kjer Olsen, Thomas Covington und Jed Beaton beim belgischen Team für Erfolge.

Zurück zur letzten Saison: Coenen führte jede Liste – Poles, Siege, GP-Triumphe, gefahrene Runden und Podiumsplätze – an, am Ende war es aber De Wolf, der mit 20 Punkten Vorsprung auf Coenen Weltmeister wurde.

Die Tatsache, dass Nestaan Husqvarna Factory Racing zuvor einer Handvoll Fahrern zu einem Karrierehöhepunkt verholfen hatte und über viel technische Unterstützung durch die Rennabteilung in Munderfing verfügte, unterstrich die Stärke des Rennteams. Doch was war der Auslöser für einen solchen Erfolg? «Es war eine Kombination von vielen Dingen», sagte Jorgensen. «Wir hatten jedes Jahr großartige Höhepunkte, aber es hat nicht ganz zu einer kompletten Meisterschaft gereicht. Diesmal haben die Fahrer weiter gelernt, sie sind verletzungsfrei geblieben, haben sich gegenseitig auf ein höheres Niveau gebracht und wir sind immer stärker geworden.»

Der anhaltende Ansturm erinnerte an die Duelle von Tony Cairoli und Jeffery Herlings in den Jahren 2017 und 2018 (19 von 20 Siegen des Duos) und an Pauls Jonass und Jorge Prado in der MX2 im Jahr 2018 (17 von 20 Siegen), aber im Gegensatz zu den KTM-Fahrern war das Husqvarna-Duo in engerer Nachbarschaft. «Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der zwei Jungs im selben Team die Siege ausgetauscht und so um den Titel gekämpft haben», ist sich Jorgensen sicher. «Die KTM-Fahrer waren auf zwei Crews aufgeteilt. Wir hatten zwei Jungs mit demselben Personal und innerhalb der gleichen vier Wände. Die Mechaniker jedes Fahrers wollten, dass ihr Mann gewinnt, aber es gab auch eine gemeinsame Basis. Es war nicht leicht, damit umzugehen. Ich habe einen Weg gefunden, indem ich jedem die gleichen Möglichkeiten gegeben habe, auch wenn es nicht leicht war, einem Fahrer auf die Schulter zu klopfen und dann umzudrehen und es dem anderen zu geben. Das Team verließ sich aufeinander. Wir konnten Spannungen und Emotionen nicht vermeiden, wenn es eine solche Rivalität gibt, aber ich bin froh, dass es auf der Strecke nicht zu Unannehmlichkeiten kam. Wir sind damit so gut umgegangen, wie wir konnten.»

Dennoch gab es Konfliktherde: «Irgendwann hat er aufgehört, mit mir zu reden», sagte De Wolf über Coenen in einem Interview mit RacerX. «Aber das war seine Sache, und wenn er dachte, dass er damit den Titel gewinnen kann, dann habe ich bewiesen, dass er es nicht kann. Okay, er hat ein paar GPs mehr gewonnen als ich, aber seine Siege kamen vor allem bei den letzten Events, in denen ich um den Titel kämpfte, und er aufs Ganze gehen konnte. Vielleicht kann er sagen, dass er der Schnellste war, aber er kann nicht sagen, dass er der Beste war.»

Lucas Coenens Fähigkeiten und sein Speed in seiner erst zweiten GP-Saison waren beeindruckend, aber De Wolfs Reife und Beständigkeit ebenso. Bei fünf von Lucas' neun GP-Siegen wurde De Wolf Zweiter. 2024 war ihre zweite gemeinsame Zeit als Teamkollegen und ihre letzte. Coenen geht 2025 zusammen mit seinem Zwillingsbruder Sacha im Red Bull KTM-Team von Davide De Carli in der MXGP-Klasse an den Start, obwohl er im letzten November erst 18 Jahre alt wurde.