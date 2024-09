SidecarCross: September, der Monat der Entscheidungen

Ein heißer September steht für die Gespanncross-Fans an. In vielen höheren Serien stehen die Titelentscheidungen an. Dabei kann sich noch keiner der Favoriten seiner Sache sicher sein.

Den Anfang macht am kommenden Sonntag (8. September) in Gerstetten auf der Schwäbischen Alb das Finale zur Deutschen Meisterschaft. Hier führen die Lokalmatadoren Tobias Blank/Justin Blume mit acht Punkten Vorsprung auf Adrian Peter/Joel Hoffmann. Auch die Weinmann Brüder Joshua und Noah machen sich mit 14 Zählern Rückstand noch Hoffnungen. Doch im Kampf um den Tagessieg bekommen die Titelaspiranten starke Konkurrenz. Brett Wilkinson/Joe Millard werden nämlich das DM-Finale nutzen, um sich vor dem WM-Spektakel in Rudersberg mit ihrem neuen, von PPower (Patrik Zurfluh) präparierten Husqvarna-Viertakter anzufreunden. Die schnellen Briten bevorzugten bislang AMS-Triebwerke. Wieder fit sind die Top-10-Aspiranten Patrick Hengster und Lukas Erlecke. Am Samstag vor den DM-Rennen startet die Nachwuchsklasse. Weitere Infos: msc-gerstetten.de.

Parallel findet in Halle/NL der vorletzte Lauf zur niederländischen Meisterschaft (ONK) statt. Hier rangieren Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton derzeit auf dem fünften Rang mit acht Punkten Rückstand zu Gert van Werven/Aivar van de Wiel und 46 Punkten hinter den Tabellenführern Koen Hermans/Ben van den Bogaart. Die WM-Vierten setzen nach mehreren Ausfällen ab sofort auf Mega-Motoren statt AMS. Infos: halmac.nl

Am darauf folgenden Wochenende steigt in Rudersberg der vorletztende Grand Prix. Hier führen Titelverteidiger Marvin Vanluchene/Glenn Janssens (B) mit 354 Punkten vor den Zwillingen Daniels und Bruno Lielbardis (LV, 314 Punkte). Die deutschen Teams wollen beim zweiten Heim-GP nach Straßbessenbach Boden gut machen, allen voran die derzeit sechstplatzierten Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton. Auch die Vorarlberger Benjamin Weiss/Patrick Schneider haben gute Chancen auf einen Top-Ten-Platz. Das WM-Finale wird eine Woche später in San Remo ausgetragen. Zur Disposition stehen also noch maximal 100 Punkte. Ausfälle dürfen sich da auch die Spitzenreiter kaum erlauben. Infos: msc-wieslauftal.de

Am 28./29. September folgt das Gespann- und Quadcross der Nationen im tschechischen Loket, etwa 50 km östlich der Grenze zu Bayern. Deutschlands Seitenwagen-Elite wird dort von Tim Prümmer/Jens Vincent, Adrian Peter/Joel Hoffmann und Joshua Weinmann/Noah Weinmann vertreten. Prümmer-Partner Lebreton ist für das französische Team verpflichtet. Für die deutsche Quad-Mannschaft sind Miro-Romeo Cappuccio, Paul Maier und Manfred Zienecker nominiert. Infos: loketmx.com.