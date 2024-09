MX Weekend im Talkessel mit deutschen WM-Stars

Am kommenden Wochenende findet im Talkessel von Teutschenthal das ADAC MX Weekend mit prominenter Fahrerbeteiligung statt. Mit dabei sind Deutschlands bester MXGP-Pilot, Tom Koch und hoffnungsvolle junge Nachwuchspiloten

Am kommenden Wochenende (7.-8. September) ist in unserem Sport viel los: In der Türkei geht die Motocross-WM beim 18. Lauf in die entscheidende Phase der Saison. In den USA findet auf dem zMAX Dragway von Concord das erste SMX Playoff der Saison statt, bei dem Ken Roczen (Suzuki) wieder ins Geschehen eingreifen wird. Im Gegensatz zu seinen Gastauftritten bei den US Nationals geht es bei den Playoffs wieder ums Ganze.

Der MXGP-WM-Lauf in Afyonkarahisar wird leider ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Für die deutschen Fans hat das aber auch eine positive Facette, denn an diesem Wochenende findet im Talkessel von Teutschenthal das ADAC MX Weekend statt und die beiden Koch-Brüder werden neben einigen anderen WM-Startern mit von der Partie sein, darunter Peter König in der 250er Klasse und Lokalmatador Noah Ludwig (beide Sarholz KTM) in der Open-Klasse. Insgesamt 220 Fahrer aus 7 Nationen werden im Talkessel starten.

Lokalmatador Noah Ludwig aus Aschersleben ist Tabellenführer der hochkarätig besetzten Open-Klasse. «Am letzten Wochenende habe ich mir beim Masters-Rennen in Jauer Haarrisse im großen Zeh zugezogen», erklärt Ludwig, «aber ich bin guter Dinge, dass ich in Teutschenthal wieder antreten werde.»

Ausgefahren werden der 7. von 8 Läufen der Open-DM und der Deutschen Meisterschaften der 250er Klasse. Darüber hinaus findet der 7. Lauf der deutschen Jugend-Meisterschaften der Klassen 125 ccm, 85 ccm und 65 ccm statt.

Am Samstag stehen die Klassen bis 65, 85 und 250 ccm am Start. Am Sonntag werden die Rennen der 125er Klasse sowie die Open-Kategorie ausgetragen. Im Rahmenprogramm wird noch eine Club-Sport-Klasse ans Gatter tollen. Die Rennen werden Samstag ab 12:00 Uhr und am Sonntag ab 12:30 Uhr gestartet.

Schon am Samstag werden die international erfolgreichen deutschen Nachwuchsfahrer am Start stehen, darunter der Dritte der EMX65 Europameisterschaften und Vierte des 65er Junioren-Weltcups, Luca Nierychlo, der im Talkessel in der Klasse bis 85 ccm als Tabellenführer an den Start geht.

In der 65er-Klasse hat Felix Siegl, der Sohn des mehrfachen Deutschen Meisters Daniel Siegl, die Meisterschaftsführung übernommen. Auch er gilt als eines der hoffnungsvollsten deutschen Nachwuchstalente.

Die Eintrittspreise betragen an den Tageskassen am Samstag und Sonntag einzeln je 15 Euro, Kinder von 6 bis 11 Jahren zahlen nur 8 Euro. Die Wochenendkarte kostet 23 bzw. 13 Euro für Kinder. Im Online Vorverkauf sind die Karten sogar einen Euro günstiger als an der Tageskasse. Karten können noch bis Freitag erworben werden.

Weitere Informationen