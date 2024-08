Nichols startet neben Ken Roczen (Suzuki) bei WSX

Colt Nichols wird in diesem Jahr an der FIM Supercross-WM (WSX) teilnehmen. Er wird im Team der Pipes Motorsports Group auf Suzuki antreten und Teamkollege von Ken Roczen. Nichols war der Nachfolger von Roczen bei HRC.

Neben dem zweifachen Titelgewinner Ken Roczen (Suzuki) und dem amerikanischen Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac (Yamaha) hat sich nun ein weiterer US-Fahrer für die FIM Supercross-WM angemeldet: Colt Nichols wird im Team von Ken Roczen für die Pipes Motorsports Group antreten.

Interessantes Detail: Nichols nahm den Platz von Ken Roczen bei HRC ein, als der Deutsche das Team verließ. Er startete 2023 bei HRC als Teamkollege von Chase Sexton bei den US Supercross-Meisterschaften.

Danach startete Nichols 2023 für das Team Rick Ware Racing mit Kawasaki bei der Supercross-WM und gewann den letzten Lauf des Australien Grands Prix in Melbourne.

«Ich freue mich auf die WSX. Ich habe die Saison 2023 mit einem Sieg in Melbourne abgeschlossen. Wenn wir vom ersten Rennen in Vancouver an einen guten Rhythmus finden, könnte uns eine gute Saison bevorstehen. Ich freue mich darauf, später im Jahr in Australien und Abu Dhabi zu starten. Hoffentlich können wir ein paar Podiumsplätze einfahren.»

«Wir haben neue Strecken und starke Fahrer wie Eli Tomac, daher wird der Kampf auf der Strecke hart und die Fans werden die ganze Saison über fantastische Rennen erleben. Seit meiner Verletzung Anfang des Jahres habe ich hart daran gearbeitet, wieder zurückzukommen. Auch wenn ich es ablehne, hohe Erwartungen zu setzen, ist das ultimative Ziel immer die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich freue mich auf die kommende Saison und auf die Zusammenarbeit mit Colt.»

Die Supercross-WM beginnt am 26. Oktober in Vancouver (Kanada). Am 23.-24. November findet das zweite Event im australischen Perth statt und das Finale am 4. Dezember in Abu Dhabi.