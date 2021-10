Honda: Emotionaler Film über MXGP-Star Tim Gajser

Honda HRC hat ein aufwändig gefertigtes YouTube-Film-Porträt von Motocross-Weltmeister Tim Gajser publiziert, das einige emotionale Szenen enthält.

Unter dem Motto «My Ride, My Life» hat Honda einen spektakulären YouTube-Film über Aushängeschild Tim Gajser (25) produziert, der in dieser Woche in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Darin geht es um private Momente und Meilensteine in der Karriere des vierfachen Motocross-Weltmeisters. Honda hat dafür auch extra in Gajsers Heimat Pecke gedreht.

Gajser erinnert sich an den ersten Kontakt mit einem Minibike und an seine ersten Sessions, die im Garten der Großeltern von seinem Vater wegen Einbruch der Dunkelheit unterbrochen wurden, was beim kleinen Tim für Tränen sorgte.

Für Emotionen sorgt auch der Besuch in der Fan-Kneipe in Pecke, wo Jung und Alt sich an den Rennwochenenden zum Daumenhalten versammelt und mitfiebert. Gajser selbst erzählt, wie massiv der Support seiner Fans ist und dass sich Motocross in Slowenien in den vergangenen Jahren vom Randsport zum nationalen Interesse der noch recht jungen Republik gewandelt hat.

Gajser dankt in einer Passage des Films auch seinem Vater Bogomir – selbst ein Hobby-Crosser – der Ausgangspunkt seiner ruhmreichen Karriere war, jetzt allerdings in den Hintergrund getreten ist. Ihm folgte Tim als Kind zu sämtlichen Rennen in der Region. «Mein Vater hat mich auf ein Bike gesetzt. Er zeigte mir, wo sich Gas und Bremse befinden und ich habe dann begonnen zu fahren. Von da an hat alles begonnen.»

Der Slowene spricht aber auch über Tiefpunkt, wie die Jahre 2017 und 2018, als er mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Unvergessen sind auch die Jubel-Szenen nach Gajsers ersten WM-Titel im Jahr 2015 in den USA und die Jubelschreie seines Vaters nach der Zieldurchfahrt.