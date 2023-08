MX Masters in Tensfeld: Vorschau und Livestream

Die ADAC MX Masters gehen in Tensfeld in ihre 6. Runde

Der 6. Lauf der ADAC MX Masters findet am kommenden Wochenende im Sand von Tensfeld (Schleswig Holstein) statt. Alle Rennen werden wieder vom ADAC im kostenlosen Livestream übertragen.

Am kommenden Wochenende (26.-27. August) findet in Tensfeld (Schleswig Holstein) das sechste von insgesamt 8 Events der ADAC MX Masters statt. Im Rahmenprogramm starten die Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup und ADAC MX Junior Cup 85.

In der ADAC MX Masters-Klasse spitzt sich der Titelkampf auf Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda Racing) und Tom Koch (Kosak KTM) zu. Nagl bringt einen Vorsprung von 31 Punkten mit nach Tensfeld.

Der ursprünglich für das Rennen angekündigte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings, der das letzte Rennen in Gaildorf dominierte, kann nach seinem Schlüsselbeinbruch beim WM-Lauf in Arnheim nicht in Tensfeld antreten. Auch Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi kann nach seiner Schulter OP nicht in Tensfeld antreten. Neu dabei wird der dreifache Sieger des Beachrace-Klassikers im französischen Le Touquet, Milko Potisek sein.

Meisterschaftsstand nach 5 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 303

2. Tom Koch (D), KTM, 272, (-31)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 224, (-79)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 221, (-82)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 195, (-108)

6. Henry Jacobi (D), KTM, 187, (-116)

7. Nico Koch (D), GASGAS, 134, (-169)

8. Jacub Teresak (CZ). Husqvarna, 121, (-182)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 117, (-186)

10. Simon Jost (SK), KTM, 109, (-194)

11. Tim Koch (D), Husqvarna, 104, (-199)

12. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 99, (-204)

Im ADAC MX Youngster Cup wird Oriol Oliver (WZ Racing KTM) versuchen, die Meisterschaftsführung von 23 Punkten vor seinen beiden Teamkollegen Cato Nickel und Mike Gwerder weiter auszubauen. Sarholz-KTM-Pilot Peter König hat auf P4 bereits einen Rückstand von 90 Punkten.

Meisterschaftsstand Youngster Cup:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 299

2. Cato Nickel (D), KTM, 276, (-23)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 247, (-52)

4. Peter König (D), KTM, 209, (-90)

Neben den Rennen gibt es in Tensfeld ein unterhaltsames Rahmenprogramm. Die jungen Besucher haben auf dem Yamaha Quad-Parcours die Möglichkeit, kleine Quads und PW50-Motorräder auszuprobieren. Am Samstagabend findet um 18.30 Uhr ein Pitbike-Rennen statt. Am Sonntag von 12.20 bis 12.50 Uhr werden Max Nagl, Tom Koch, Jordi Tixier, Adam Sterry und Maximilian Spies am ADAC MX Masters-Truck den Fans bei der Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Zudem findet in der Mittagspause eine Demonstrationsfahrt zum Thema E-Fuels statt sowie ein Showtraining der Nachwuchspiloten aus der ADAC MX Academy.

Tickets mit familienfreundlichen Eintrittspreisen können online unter motorsport.adac-sh.de/adac-events/tickets erworben werden.

Alle Rennen werden im kostenlosen Youtube-Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Sendung um 13.50 Uhr, am Sonntag bereits um 10.50 Uhr.