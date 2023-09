Jordi Tixier (Honda) siegt in Holzgerlingen

Mit einem 1-1-3-Ergebnis gewann der französische KMP-Honda-Pilot Jordi Tixier den 7. Lauf der ADAC MX Masters in Holzgerlingen vor Max Nagl (Honda) und Tom Koch (KTM). Oriol Oliver (KTM) ist Youngsters-Champion 2023.

Sonntagsrennen der ADAC MX Masters bei brütender Hitze auf der Hartbodenstrecke von Holzgerlingen: Der deutsche Sarholz-KTM-Rookie Noah Ludwig feierte heute seinen 19. Geburtstag und zog bei sämtlichen Rennen der 450er Masters Klasse den Holeshot. Die knochenharte Strecke lag ihm gut. Der Ascherslebener begann seine sportliche Karriere im Talkessel beim MSC Teutschenthal, dessen Mitglied er bis heute ist. Noah zeigte, dass er das Tempo der Spitzenpiloten der Masters-Kategorie hat. Über die Distanz kann er die Pace zwar noch nicht ganz mitgehen, aber Platz 6 in der Gesamtwertung mit einem 4-7-7-Ergebnis war für den Ascherslebener dennoch ein versöhnlicher Abschluss des Wochenendes. In der Tabelle verbesserte sich Ludwig auf Rang 6.

Im ersten Sonntagsrennen ging zunächst Tom Koch (Kosak KTM) in Führung, doch Samstags-Sieger Jordi Tixier (Honda) war ihm dicht auf den Fersen und übernahm in Runde 5 die Führungsposition. Hinter dem Franzosen entbrannte zwischen Koch und Nagl ein heißer Kampf um Platz 2, bei dem es natürlich auch um die Gesamtwertung ging, denn Koch hatte zu diesem Zeitpunkt nur 12 Punkte Rückstand zur Tabellenführer Nagl. Nagl musste sich nach mäßigem Start erst vorarbeiten und ging an 'Toko' auf P2 vorbei, doch er haderte mit einem Problem und musste sogar kurzzeitig stehenbleiben. Es schien, als habe er seinen Motor ausgebremst. Koch konnte einfach an Nagl vorbeifahren, übernahm wieder den zweiten Platz und konnte diesen Rang auch bis ins Ziel halten, während sich Nagl mit Platz 3 zufriedengeben musste. Damit hatte Koch vor dem entscheidenden dritten Lauf seinen Rückstand in der Tabelle wieder auf 10 Punkte verkürzt.

Hinter Holeshot-Meister Noah Ludwig reihten sich nach dem Start zum dritten Lauf Adam Sterry (Sarholz Racing KTM) vor Nagl, Tixier und Koch ein. Nagl schob sich in Runde 2 an Sterry vorbei, überholte in Runde 4 Ludwig und übernahm die Führung. Danach fand der Weilheimer seinen Rhythmus und konnte das Rennen von der Spitze aus kontrollieren. Dieser dritte Lauf war vom Duell zwischen Koch und Tixier im Kampf um Rang 2 geprägt. Am Ende konnte der Deutsche noch einmal attackieren und sich gegen den Franzosen durchsetzen.

Mit einem 1-1-3-Ergebnis wurde Jordi Tixier in Holzgerlingen Tagessieger vor Max Nagl (2-3-1) und Tom Koch (3-2-2). An der Tabellenspitze bleibt es vor dem Saisonfinale in Dreetz am 30.09. und 01.10. weiterhin extrem spannend, denn die Plätze 1 und 2 von Nagl und Koch trennen nur 13 Punkte. Die Titelentscheidung der Masters-Saison 2023 wird also erst ganz zum Schluss fallen.

ADAC MX Masters, Holzgerlingen:

1. Jordi Tixier (F), Honda, 1-1-3

2. Max Nagl (D), Honda, 2-3-1

3. Tom Koch (D), KTM, 3-2-2

4. Adam Sterry (GB), KTM, 5-5-4

5. Maximilian Spies (D), KTM, 6-4-6

6. Noah Ludwig (D), KTM, 4-7-7

7. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 9-8-9

8. Tim Koch (D), Husqvarna, 10-13-5

9. Nico Koch (D), GASGAS, 8-9-11

10. Lukas Platt (D), KTM, 11-10-10

...

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

Meisterschaftsstand nach 7 von 8 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 411 Punkte

2. Tom Koch (D), KTM, 398, (-13)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 351, (-60)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 327, (-84)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 310, (-101)

6. Noah Ludwig (D), KTM, 204, (-207)

7. Henry Jacobi (D), KTM, 187, (-224)

8. Nico Koch (D), GASGAS, 187, (-224)

9. Jacub Teresak (CZ). Husqvarna, 174, (-237)

10. Tim Koch (D), Husqvarna, 164, (-247)

11. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 156, (-255)

12. Boris Maillard (F), Suzuki, 141, (-270)

Youngsters: Oliver Oriol vorzeitig Champion

Schon nach dem zweiten Lauf der Youngsters-Klasse sicherte sich der spanische WZ-Racing-Pilot Oliver Oriol vorzeitig den Youngsters-Titel 2023. Die Meisterschaftsfeier fiel standesgemäß aus, denn Oriol hielt sich auch in Holzgerlingen schadlos. Er gewann alle drei Läufe und baute damit seinen Vorsprung in der Tabelle auf Cato Nickel auf 98 Punkte aus. Nickel, der im zweiten Rennen von Holzgerlingen ausschied, wurde mit zwei 7. Plätzen in den Läufen 1 und 3 Elfter der Gesamtwertung von Holzgerlingen. Der deutsche Kosak-Racing KTM Pilot Valentin Kees stand mit einem 4-4-3-Resultat auf dem Tagespodium.

Der schweizerische WZ-Racing-Pilot Mike Gwerder konnte in Holzgerlingen wegen der Folgen seiner Gehirnerschütterung nicht starten. Er hofft, beim Saisonfinale in Dreetz wieder starten zu können, um seinen dritten Rang in der Gesamtwertung abzusichern.

Ergebnis Youngster Cup Holzgerlingen:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 1-1-1

2. Ryan Alexanderson (AUS), KTM, 2-2-2

3. Valentin Kees (D), KTM, 4-4-3

4. Jens Walvoort (NL), KTM, 6-3-9

5. Nico Greutmann (CH), KTM, 8-6-4

6. Constantin Piller (D), Yamaha, 3-17-6

7. Paul Bloy (D), KTM, 9-8-7

8. Marnique Appelt (D), GASGAS, 10-9-10

9. Bradley Mesters (NL), Yamaha, 5-5-21

10. Julius Mikula (CZ9, Yamaha, 40-7-5

11. Cato Nickel (D), KTM, 7-40-8

...

DNS: Peter König (D), KTM

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM

Tabellenstand nach Youngster Cup 7 von 8 Events:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 374 Punkte, vorzeitig Champion

2. Cato Nickel (D), KTM, 276, (-98)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 247, (-127)

4. Peter König (D), KTM, 209, (-165)