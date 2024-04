Drehna: Max Nagl (Honda) dominiert Samstagsrennen

Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg gewann Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) das Auftaktrennen der ADAC Masters in Fürstlich Drehna vor Cornelius Toendel und Henry Jacobi (beide KTM).

Nachdem es im brandenburgischen Fürstlich-Drehna am Vormittag mit Sturm, Hagel und Regenschauern noch einige Wetterkapriolen gab, stabilisierten sich die Wetterbedingungen am Nachmittag.

Titelverteidiger Max Nagl (Honda) haderte im Qualifying erneut mit einem defekten Hinterrad. Im Rennen hatte er keine Probleme und zog den Holeshot vor Noah Ludwig (KTM) und Cornelius Toendel (KTM), während Dennis Ullrich (KTM), Paul Haberland (Yamaha) und Justin Trache (Yamaha) in der ersten Kurve nach dem Start in einen Massencrash verwickelt wurden und dem Feld hinterherfahren mussten.

Max Nagl dominierte das Rennen mit schnellsten Rundenzeiten und gewann mit einer souveränen Vorstellung. Am Ende hatte er einen Vorsprung von 16,7 Sekunden vor dem WM-erfahrenen Norweger Cornelius Toendel (KTM) und Henry Jacobi (KTM), der sich am Ende gegen den kämpferisch starken Lokalmatador Maximilian Spies durchsetzen konnte. Spies überzeugte durch enormen Einsatz, doch er stürzte bereits in der Anfangsphase und musste danach eine kräftezehrende Aufholjagd starten. Später wurde er durch Überrundungen aufgehalten, schien sich aber auf P3 zu konsolidieren, doch in der letzten Runde fiel der Ortrander wieder auf P4 zurück.

Masters-Rückkehrer Dennis Ullrich (KTM) verfehlte nach seinem Crash und der nachfolgenden Aufholjagd auf P28 die Punkteränge. KMP-Honda-Pilot Jordi Tixier konnte aus bisher nicht bekannten Gründen nicht zum Rennen antreten.

Samstagsrennen ADAC MX Masters:

1. Max Nagl (D), Honda

2. Cornelius Toendel (N), KTM

3. Henry Jacobi (D), KTM

4. Maximilian Spies (D), KTM

5. Adam Sterry (GB), KTM

6. Tom Koch (D), KTM

7. Noah Ludwig (D), KTM

8. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna

9. Jere Haavisto (FIN), KTM

10. Harri Kullas (EST), Husqvarna

11. Tim Koch (D), Husqvarna

12. Oriol Oliver (E), KTM

…

28. Dennis Ullrich (D), KTM

Nachdem Polesetter Dave Kooiker das Rennen 8 Runden lang angeführt hatte, fiel der Niederländer in den letzten 5 Runden bis auf Rang 11 zurück. Der dänische Nicolai Skovbjerg Yamaha-Pilot Nicolai Skovbjerg erwischte keinen guten Start und musste sich im Rennen vom Mittelfeld aus nach vorne kämpfen. Skovbjerg legte einen starken Endspurt hin und gewann den Youngsters-Auftakt mit einem Vorsprung von 3 Sekunden vor Edvards Bidzans und Bradley Mesters.

Samstagsrennen Youngster Cup Drehna:

1. Nicolai Skovbjerg (DK), Yamaha

2. Edvards Bidzans (LT), Honda

3. Bradley Mesters (NL), KTM

4. Maxime Grau (F), KTM

5. Rasmus Pedersen (DK), Yamaha

6. Jan Krug (D), Husqvarna

7. Peter König (D), KTM

8. Nico Greutmann (CH), Husqvarna

9. Bence Pergel (HU), KTM

10. Scott Smulders (NL), Honda

11. Dave Kooiker (NL),KTM