Saisonauftakt der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna

Die ADAC MX Masters beginnen am kommenden Wochenende in Drehna

Am kommenden Wochenende findet in Fürstlich Drehna der Saisonauftakt der international stark besetzten ADAC MX Masters statt. Mit Spannung wird das Comeback des fünffachen Masters Champions Dennis Ullrich erwartet.

Am kommenden Wochenende (20. und 21. April) beginnt die Saison der ADAC MX Masters 2024. Etwas später als üblich bittet der MSC Fürstlich Drehna die Fans zu seinem beliebten und berühmten Motocross-Rennen an die Rennstrecke 'Rund um den Mühlberg'.

Einer guten Tradition folgend, wird dabei im Süden Brandenburgs der Saisonauftakt des nun 20 Jahre alten ADAC MX Masters zelebriert. Erwartet werden neben bekannten Größen auch aufstrebende internationale Fahrer, teilweise aus der Motocross-Weltmeisterschaft.

Als Vorjahressieger und Vorjahresmeister gilt natürlich Max Nagl als der große Favorit. Der Weilheimer ist inzwischen vierfacher Champion des ADAC MX Masters sowie insgesamt siebenfacher Deutscher Meister, zählt allerdings schon 36 Lenze. Dies machte ihn bislang aber keineswegs langsamer. Im Gegenteil, vielmehr surft er nach wie vor auf einer wahren Erfolgswelle.

Auch sein Teamkollege im Team KMP‐Honda‐Racing Team powered by Krettek, der Franzose Jordi Tixier, zählt mit seinen 31 Jahren einerseits zu den reiferen Semestern, andererseits zu den nach wie vor ganz schnellen Jungs. Der Motocross-Weltmeister von 2014 in der Klasse MX2 räumte in Fürstlich Drehna 2021 und 2022 die Tagessiege ab und triumphierte 2020 und 2021 bei den ADAC MX Masters. Im vorigen Jahr schloss er die renommierte deutsche Serie auf dem dritten Rang ab.

Zwischen Max Nagl und Jordi Tixier wurde Tom Koch 2023 Vize-Meister und würde diese Position nur allzu gern um einen Platz verbessern. Damit sind wir bei den Fahrern, die aktuell auch in der Motocross-Weltmeisterschaft unterwegs sind. In der internationalen Top-Klasse MXGP liegt der Thüringer mit nur drei von vier möglichen Grand-Prix-Teilnahmen in diesem Jahr derzeit auf dem 15. Rang.

Vier Plätze dahinter rangiert sein Kosak KTM Teamgefährte Maximilian Spies. Das Aushängeschild des gastgebenden MSC Fürstlich Drehna ist 20 Jahre jung und hat schon eine ziemlich lange Erfolgsliste vorzuweisen. Im vorigen Jahr wagte der Ortrander auch national den Sprung in die Top-Klasse und bestätigte diesen etwas vorgezogenen Schritt mit dem fünften Masters-Gesamtrang.

Einen Platz vor ihm wurde der Brite Adam Sterry am Saisonende 2023 Vierter, doch im WM-Zwischenklassement 2024 sieht es zwischen den beiden umgekehrt aus.

Als weitere Gäste mit WM-Erfahrung werden Cornelius Toendel aus Norwegen, Jere Haavisto aus Finnland, Kevin Brumann aus der Schweiz, der Tscheche Jakub Teresak, Oriol Oliver aus Spanien sowie die weiteren Deutschen, Mark Scheu und Justin Trache erwartet. Gespannt sein darf man auch auf das Comeback des fünffachen Masters-Champions Dennis Ullrich.

Gefahren wird in Fürstlich Drehna in den vier Klassen ADAC MX Masters, ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 125 sowie ADAC MX Junior Cup 85.

Das kurzweilig Trainings- und Renn-Programm beginnt am Samstag, dem 20. April, 8:00 Uhr mit den freien Trainings und den Qualifikationstrainings aller Klassen, an die sich ab 14:50 Uhr die ersten (Last-Chance-)Rennen anschließen. Danach werden ab 15:30 Uhr auch schon die ersten Meisterschaftspunkte in den ersten Wertungsläufen der einzelnen Klassen vergeben.

Am Sonntag, dem 21. April, beginnt der zweite actionreiche Motocross-Tag 8:30 Uhr mit den Warm ups. Ab 10:10 Uhr wird dann wieder in den Rennmodus umgeschaltet.

Ticketpreise: *)

Erwachsene/Vollzahler:

Samstag o. Sonntag: 25,-

Wochenende: 35,-

Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahre + Schwerbehinderte:

Samstag o. Sonntag: 12,-

Wochenende: 18,-

Familienticket

(Eltern oder Großeltern mit max. zwei Erwachsenen und deren max. zwei Kinder oder Enkel im Alter von 7 bis 15 Jahren. Für jedes weitere Kind muss der normale Eintritt bezahlt werden):

Samstag o. Sonntag: 46,-

Wochenende: 70,-

Kinder bis 6 Jahre haben in Begleitung eines Elternteils freien Eintritt.

*) Angaben ohne Gewähr