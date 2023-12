KMP Honda engagiert Davy Pootjes

Neben Max Nagl und Jordi Tixier stellt sich KMP Honda für die Saison 2024 noch breiter auf. Neben Scott Smoulders und Edvards Bidzans engagierte das Team nun auch den Niederländer Davy Pootjes.

«Nach dieser Saison sind natürlich die Erwartungen für das nächste Jahr hoch», erklärte KMP Honda Teamchef Alexander Karg, nachdem sein Team mit Max Nagl nicht nur den ADAC MX Masters Einzeltitel gewonnen hatte, sondern mit Jordi Tixier auf Rang 3 auch die Teamwertung für sich entscheiden konnte. Dass Max Nagl und Jordi Tixier auch 2024 mit KMP Honda weitermachen werden, war bereits kurz nach Saisonende klar.

Zuletzt wurde der Niederländer Scott Smulders und das lettische Nachwuchstalent Edvards Bidzans von KMP Honda engagiert. Mit Davy Pootjes holte sich Alexander Karg weiteren Zuwachs an Board. Der 25-jährige Niederländer soll an den ADAC MX Masters, an den niederländischen Meisterschaften und an ausgewählten WM-Läufen teilnehmen. KMP Honda wird neben seinen Motocross-Einsätzen auch weiterhin im deutschen Supercross aktiv bleiben.