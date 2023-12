Comeback von Dennis Ullrich bei Sarholz KTM

2021 beendete der fünffache Masters-Champion Dennis Ullrich seine Karriere, doch nun entschloss sich der 30-Jährige, 2024 ein Comeback im deutschen Sarholz KTM Team zu geben.

Dennis Ullrich hatte 2021seine Karriere eigentlich schon beendet. Fünfmal hat er in sie ADAC MX Masters gewonnen. Nun hat sich der inzwischen 30-jährige Ullrich zu einem Comeback entschieden. Er wurde für 2024 vom Sarholz KTM Team unter Vertrag genommen. Seit einiger Zeit testete er die KTM 450 SX-F und ist nach eigenen Angaben bereit, wieder anzugreifen.

«Als der Kontakt mit Dennis das erste Mal zustande kam, war es erst einmal „nur“ ein spannendes Projekt», erklärte Teamchef André Sarholz. «Dennis hat das Motorrad getestet und mir nach kurzer Bedenkzeit gesagt, dass er sich ein Comeback zutraut. Er ist sehr motiviert und weiß, worauf es ankommt. Wir als Team stehen komplett hinter ihm.»

«Als ich Ende 2021 meine Karriere beendete, ging es mir sowohl körperlich als auch mental nicht gut», sagt Ullrich. «Mittlerweile fühle ich mich wieder deutlich besser und habe vor allem in diesem Sommer gemerkt, wie viel Spaß mir Motorradfahren noch immer macht. Und ehrlich gesagt vermisse ich auch das Racing-Feeling. Ich freue mich sehr, jetzt wieder im Sarholz Racing Team zu sein. Es fühlt sich nach all den Jahren an, wie nach Hause zu kommen, wo alles angefangen hat. Ich bin André sehr dankbar, dass er trotz meiner Racing-Pause volles Vertrauen in mich hat und mich auf meinem Weg zurück an die Spitze unterstützt.»