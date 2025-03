Max Nagl (Triumph) über seinen Wechsel zu Triumph

Max Nagl wechselte nach dem Ende der Saison 2024 von KMP Honda zu Dörr Motorsport und ist einer der ersten Triumph-Piloten in der 450er Klasse. Im aktuellen Weber-Werke-Vlog erklärte Nagl seine Beweggründe.

«In diesem Jahr werde ich 38 und im höheren Alter braucht man immer wieder neue Motivation», erklärte Max Nagl im aktuellen Blog der Weber-Werke. «Mit Honda habe ich in den letzten zwei Jahren eigentlich alles erreicht. Deshalb brauchte ich ein neues Projekt. Ich bin einer der ersten 450er Fahrer des neuen Motorrades und naturgemäß gibt es am Anfang ein paar Probleme. Ich stehe mit den Ingenieuren in England in engem Kontakt, so dass wir das Bike Schritt für Schritt verbessern können. Ich habe mit Triumph einen Zweijahresvertrag gemacht, was ja in meinem Alter eher unüblich ist. Aber mit Dörr Motorsport haben wir eine sehr gute Basis gefunden. 2025 soll so eine Art Lehrjahr werden, um das Motorrad weiterzuentwickeln. Es kann also auch mal etwas schief laufen und dann ist der Titel vielleicht nicht möglich, auch wenn der Titel das erste Ziel ist. Falls es also 2025 nicht klappen sollte, haben wir dann 2026 noch ein weiteres Jahr, um den Titel zu holen, weil wir dann ein perfektes Motorrad haben.»

Über das neue Team sagt Nagl: «Natürlich ist es ein Risiko für beide Seiten. Aber Dörr Motorsport hat sehr viel Erfahrung im Automobilsport und deshalb war die Entscheidung für mich sehr schnell getroffen.»

Mit Nagls Wechsel zu Dörr Motorsport gehören nun auch die Weber-Werke zu seinen Partnern. Das bedeutet, dass Max Nagl in der kommenden Saison mehr Social Media Content haben wird.