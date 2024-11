Masters Kalender: Erstmals mit Rennen in Frankreich

Der provisorische Kalender der ADAC MX Masters sieht für die kommende Saison 8 Rennveranstaltungen vor. Erstmals wird die prestigeträchtigste europäische Meisterschaft auf französischem Boden in Bitche gastieren.

Eine Woche nach Ostern, am Wochenende 26.-27. April 2025, beginnen die ADAC MX Masters im Sand von Drehna. Die Saison bleibt mit den Veranstaltungen in Mölln und Dreetz überwiegend sandig, bevor es am 12.-13. Juli auf dem idyllischen Waldkurs in Bielstein in die vierte Runde geht.

Das internationale Rennen findet im kommenden Jahr in Bitche nahe der deutsch-französischen Grenze im Département Moselle statt. Das Saisonfinale ist am 21. September in Holzgerlingen geplant.

Kalender ADAC MX Masters 2025 (Stand 8.11.2024)



26./27.04. – Fürstlich Drehna

17./18.05. – Mölln

14./15.06. – Dreetz

12./13.07. – Bielstein

19./20.07. – Tensfeld

09./10.08. – Gaildorf

30./31.08. – Bitche/Frankreich

20./21.09. – Holzgerlingen