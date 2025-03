Der Crash von Jordi Tixier (Honda) im Video

Jordi Tixier stürzte und verletzte sich in Frankenbrach

Das Video des Tixier-Crashs von Frankenbach zeigt, mit welcher Wucht der Franzose eingeschlagen ist. Die gebrochenen Halswirbel C2 und C3 werden in Frankreich operiert. Wie lange Tixier ausfallen wird, ist noch unklar.

Der französische KMP-Honda-Pilot hatte Glück im Unglück, dass er seinen Sturz im Zeittraining beim Wintermotocross in Frankenbach am vergangenen Wochenende ohne bleibende Schäden überstanden hat. Nach dem Unfall wurden Brüche der Halswirbel C2 und C3 diagnostiziert, aber zum Glück ohne Lähmungserscheinungen. Der MX2-Weltmeister des Jahres 2014 wird in Frankreich operiert, um die gebrochenen Wirbelkörper zu fixieren.

Nun ist ein Video des Unfalls aufgetaucht, das zeigt, mit welcher Wucht der Franzose eingeschlagen ist. Tixier sollte in diesem Jahr wieder die ADAC MX Masters bestreiten. Der Masters-Champion der Jahre 2020 und 2021 galt dort als einer der Titelanwärter.

KMP Honda bekräftigte in dem Statement, dass sie weiterhin voll hinter Tixier stehen und ihn nach Kräften unterstützen werden.