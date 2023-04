SidecarCross-WM Alqueidao: Vanluchene erneut souverän

Bei der zweiten Runde der SidecarCross-WM 2023 siegten Marvin Vanluchene/Nicolas Musset erneut unangefochten. Für die deutschsprachigen Teams lief es in Portugal eher durchwachsen.

Bereits der Iberien-Auftakt zur diesjährigen Weltmeisterschaft hat erste Opfer gefordert. Deren prominentestes ist Oldie Stuart Brown, der sich in Talavera eine Fußverletzung zuzog und nun in Portugal nur an der Qualifikation teilnahm. Sein Landsmann Gary Moulds litt nach seinem Crash in Spanien unter massiven Rückenschmerzen und fuhr in Alqueidao einige Trainingsrunden, um finanziell nicht völlig leer auszugehen.

Auch für Adrian Peter war nach der Quali-Runde Schluss. Der deutsche Vizemeister hatte bereits seit Mitte der Woche unerklärliche Schmerzen im Arm. In der Quali zeigte sich, dass eine Rennteilnahme auf dem anspruchsvollen, mit vielen Sprüngen gespickten Kurs nicht möglich war. Jetzt muss die Ursache daheim medizinisch abgeklärt werden, bevor der Marburger und sein neuer Beifahrer Joel Hoffmann zum DM-Auftakt am Ostermontag in Hänchen reisen.

In der stark besetzten Qualifikationsgruppe A fuhren Vanluchene/Musset wiederum Bestzeit. Etienne Bax/Ondrej Cermak, Koen Hermans/Ben van den Bogaart, Tim Prümmer/Jarno Steegmans und die Lielbardis-Zwillinge waren schneller als die Sieger der B-Gruppe Justin Keuben/Dion Rietman. Neben Marko Heinzer/Ruedi Betschart schafften auch Joshua und Noah Weinmann die Quali-Hürde ohne Umweg über die Last-Chance-Runde. Die musste gefahren werden, da 31 Teams teilnahmeberechtigt waren.

Den ersten Start gewann Vanluchene vor Bax und Heinzer. Davy Sanders/Luc Rostingt kamen erst mit Verzögerung vom Gitter weg, die Lielbardis-Twins stellten ihr Gespann gleich in der ersten Kurve quer. In der Spitzengruppe konnten sich Hermans/van den Bogaart gegen die Weltmeister durchsetzen, die souverän führenden Vanluchene/van den Bogaart aber nicht mehr attackieren. Brett Wilkinson/Joe Millard kämpften sich derweil auf den vierten Platz vor. Prümmer/Steegmans mussten nach sieben Runden mit Motorproblemen aufgeben. Schlimmer traf es Gert Gordejev. Der Este kam nur zwei Runden weit: Verdacht auf Handgelenk-Fraktur. Erfreulich aus deutscher Sicht: Die Weinmänner jr. punkteten auch bei ihrem dritten GP-Einsatz.

Erwartungsgemäß ging Vanluchene auch nach dem zweiten Start in Führung, nachdem er sich gegen Hermans, Rietman und Van Daele durchsetzen konnte. Einzig der WM-Dritte blieb über die gesamte Distanz auf Tuchfühlung. Daniels und Bruno Lielbardis mussten mit defektem Lüfter zurückstecken, während Prümmer/Steegmans in Sichtweite hinter Bax die Zielflagge sahen. Die Weinmann-Brüder fuhren mit Rang 15 ihr bestes Resultat ein. Das lässt hoffen. Die flotten französischen Madames Sophie Dubosq/Clementine Thamri sahen in beiden Läufen wiederum die Zielflagge, aber mit den Rängen 23/24 als letztes Team. Aller Anfang ist schwer.

Resultate Motocross-Gespann-WM Alqueidao /P:

1. Lauf: 1. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 2. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 3. E.Bax/O.Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 4. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 5. Van Daele/Beleckas (B/LT), VMC-Zabel. 6. J.Keuben/Rietman (NL), VMC-Zabel. 7. Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 8. Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 9. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 10. K.Prunier/Lebreton (F), WSP-Zabel. 11. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 12. Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel. 13. Gert van Werven/de Venne (NL), WSP-TM. 14. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-Husqvarna. 15. Chanteloup/Chopin (F), WSP-Zabel. 16. Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 17. Kinge/Horton (GB, WSP-Zabel. 18. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 19. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-KTM. 20. Polivka/Zatloukal (CZ), WSP-Zabel

2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Hermans. 3. J.Keuben. 4. Wilkinson. 5. Van Daele. 6. E.Bax. 7. Prümmer/J.Steegmans (D/B), WSP-KTM.. 8. Sanders. 9. Prunier. 10. Van Werven. 11. T.van de Lagemaat. 12. Chanteloup. 13. Heinzer. 14. Wisselink. 15. J.Weinmann. 16. Lielbardis. 17. Kinge. 18. Wijers. 19. Leferink. 20. Raymond/Boucher (F), WSP-KTM.

WM-Stand nach 4 von 28 Läufen: 1. Vanluchene 100 Punkte. 2. Wilkinson 78 Punkte. 3. Hermans 66. 4. J.Keuben u. E.Bax je 65. 6. Van Daele 62. 7. Van Werven 57. 8. Sanders 50. 9. Heinzer 44. 10. Prümmer 39. 20. Weinmann 14. 26. Peter 2.