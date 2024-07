Loket: Luca Nierychlo (Husqvarna) holt EM-Bronze

Mit einem 2-4-Ergebnis holte der deutsche Husqvarna-Youngster Luca Nierychlo in Loket die Bronzemedaille der EMX65 Europameisterschaften hinter Roko Ivandic aus Kroatien und Theo Colts aus Estland.

Europameisterschaften EMX65 im tschechischen Loket: Schon im ersten Lauf am Samstag zeigte der zehnjährige Luca Nierychlo aus Hohenahr bei Giessen seine Klasse und wurde Zweiter hinter Roko Ivandic (KTM) aus Kroatien. Beim Junioren-Weltcup vor einer Woche im niederländischen Heerde verfehlte Nierychlo das Podium nur knapp. In der EMX65 hatte er nun eine weitere Chance, ganz vorne mit dabei zu sein.

Nach Rang 2 im ersten Rennen am Samstag begann der Sonntag zunächst mit einem Rückschlag, denn Luca wurde in einen Startcrash verwickelt und musste sich danach durch das gesamte Feld wieder nach vorne kämpfen. Aus der ersten Runde kam er auf Platz 22 zurück. Das deutsche Talent bewies enormen Kampfgeist und rollte mit schnellsten Rundenzeiten das Feld von hinten auf. In der letzten Runden überholte er noch mehrere Kontrahenten und beendete das Rennen auf Platz 4. Am Ende ging ihm die Zeit aus, denn zu Elias Eder auf Platz 3 fehlten nur noch Sekundenbruchteile.

Trotz des Sturzes im zweiten Lauf schaffte es Luca mit einem 2-4- Ergebnis auf den dritten Podiumsrang der EMX65. Der frisch gebackene Weltcupsieger Kash van Hamond aus den Niederlanden wurde mit einem 5-6-Ergebnis Vierter der Gesamtwertung. Der Österreicher Elias Eder landete mit einem 14-3-Ergebnis auf dem 6. Platz.

Auf dem Podium strahlte Luca Nierychlo und zeigte auch im anschließenden Interview in englischer Sprache, dass er sich auf der internationalen Bühne pudelwohl fühlt. Mit etwas Glück wäre in Loket sogar noch etwas mehr drin gewesen. Nach seiner tollen Leistung im Sand vor einer Woche beim Weltcup zeigte er nun auch seine Qualitäten auf Hartboden.

Ergebnis EMX65 Loket:



1. Roko Ivandic (HR), KTM, 1-1

2. Theo Colts (EST), GASGAS, 3-2

3. Luca Nierychlo (D), Husqvarna, 2-4

4. Kash van Hamond (NL), GASGAS, 5-6

5. Erki Raudnagel (EST), KTM, 4-6

6. Elias Eder (AUT), KTM, 14-3