WRC-Initiative für Frauen: Jetzt geht`s los

Insgesamt 15 Teilnehmerinnen sind vom 16. bis 18. September jetzt im polnischen Krakau bei einem Auswahltest des „Beyond Rally Female Talent Development“ Programme“ dabei.

Am Hauptsitz von M-Sport werden nach intensiven Schulungen und Prüfungen schließlich drei Frauen ausgewählt, die in die nächste Phase der Initiative aufsteigen werden: Der Start im Oktober bei der Mitteleuropäischen WM-Rallye in einem M-Sport Ford Fiesta Rally3.

Die für das Auswahlverfahren nominierten Kandidatinnen stammen aus 13 Ländern. Nach dem vorletzten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft soll dann eine Fahrerin ausgewählt werden, die am FIA Junior World Rally Championship in der Saison 2025 ohne eigene Kosten teilnehmen wird.

Das vom WRC-Promoter ins Leben gerufene Programm zur Förderung weiblicher Talente ist Teil einer Initiative «Beyond Rally» mit der das Unternehmen sein Engagement für die Gestaltung und Ausrichtung der Zukunft des Sports unterstreicht. Durch die Konzentration auf Schlüsselbereiche wie Klimaschutz, Schutz der biologischen Vielfalt, Innovation, verantwortungsvolles Management und soziale Auswirkungen treibt «Beyond Rally» den Rallyesport in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft voran.

Das Trainingscamp soll in einem intensiven Programm zunächst die Fahrkünste, das technische Wissen und die Medienpräsenz der Teilnehmerinnen ausloten um schließlich eine faire Selektion für höhere Aufgabenstellungen zu ermöglichen. Die Teilnehmer werden auf Herz und Nieren geprüft und müssen sich dabei einer Reihe von Herausforderungen stellen. Diese umfassen die Prüfung praktischer und theoretisch-technischer Kenntnisse und schließlich die alles entscheidende Bewertungen bei Fahrten am Limit auf Asphalt und Schotter.

Ein Aufgebot an qualifizierten Mentoren wird vor Ort sein. Darunter gehören etwa der FIA Junior WRC Champion von 2023, William Creighton sowie der zweifache norwegische Rallye-Champion Eyvind Brynildsen, welche die Fahrprüfungen leiten werden. Die WRC2-Beifahrer-Meisterin von 2022, Reeta Hämäläinen, wird die Schulung um Pacenote- und Reglement-Bewertungen anführen und überwachen.

Alle Programmmodule finden unter den wachsamen Augen einer Jury statt, die schließlich für die Auswahl der drei Teilnehmer verantwortlich sein wird. Sie setzt sich aus Burcu Çetinkaya, der Vorsitzenden der FIA-Kommission für Frauen im Motorsport, Pernilla Solberg, der Präsidentin der FIA-WRC Rally Commission, Maciej Woda, dem Geschäftsführer von M-Sport Polen, der ehemaligen WRC-Pilotin Isolde Holderied sowie dem leitenden Sportdirektor von WRC Promoter, Peter Thul, zusammen.

Bercu Çetinkaya sieht die Beyond Rallye-Initiative als sehr wichtiges Sprungbrett für aufstrebende Fahrerinnen an, um in ihrer Karriere voranzukommen:«Ich denke, dies ist ein wirklich notwendiges Projekt. Ich möchte vermehrt Frauen Mut zu machen, bei der Initiative mitzumachen, vielleicht auch zuerst bei heimischen Veranstaltungen».

WRC Promoter Senior Director of Sport Peter Thul meinte: «Wir waren überwältigt von dem hohen Niveau der Bewerber. Die jetzt in Polen versammelten Fahrerinnen sind die Besten der Besten.

Es ist eine unglaubliche und bisher einmalige Gelegenheit, die wir diesen 15 Teilnehmern bieten. Wir erwarten sehr spannende drei Tage aus denen heraus schließlich die stärksten drei Fahrerinnen nominiert werden».