Neuer Kalender für Rallye-EM 2025 präsentiert

Gladiator der Neuzeit: Giandomenico Basso in Anfahrt auf das Kolosseum in Rom

Frontrunner in der Rallye-EM: Pepe Lopez

Hayden Paddon: Zm zweiten Mal in Folge Rallye-Europameister.

Eine erstmals ausgefahrende Veranstaltung in Spanien sowie die Rückkehr der Rallye Kroatien und der Rallye Polen gehören neu dem Kalender der FIA-Rallye-Europameisterschaft 2025 an..

Auftakt ist die Rallye Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad in Andalusien (Spanien) vom 4. bis 6. April. Nachdem mit der V-Híd Rallye Ungarn im Vorjahr der Saisonauftakt stattgefunden hatte, wird diese jetzt in 2025 als zweiter Event ausgefahren und stellt dabei vom 9. bis 11. Mai die erste Schotterveranstaltung der Saison dar.

Es folgt die Royal Rally of Scandinavia in Schweden (29. bis 31. Mai), einer zweiten Veranstaltung auf losem Untergrund in Folge. Mit der 81. Rallye Polen wird vom 13. bis 15. Juni nochmals eine Schotter-Rallye ausgefahren.

Für die Rally di Roma Capitale in Italien (4. bis 6. Juli) geht es zurück auf den Asphalt, während die Barum Czech Rally Zlín vom 15. bis 17. August die nächste Veranstaltung auf befestigtem Untergrund darstellt. Es folgt die JDS Machinery Rali Ceredigion vom 5. bis 7. September. Der Asphalt-Wettbewerb in Wales ist ein Neuzugang im EM-Kalender für 2025.

Die saisonentscheidende Rallye Kroatien, die seit 2021 eine beliebtes Asphaltveranstaltung in der WRC ist, gibt ihr EM-Comeback. Zuletzt war sie 2013 Gastgeber eines EM-Laufes. Die Veranstaltung, die in der Region um die Hauptstadt Zagreb stattfindet, wird vom 3. bis 5. Oktober ausgetragen.

Alle Läufe zählen für die FIA-Rallye-Europameisterschaft für Fahrer, Beifahrer und Teams, sowie für die FIA ERC3-Meisterschaft für Fahrer und Beifahrer und die FIA ERC4-Meisterschaft für Fahrer und Beifahrer. Mit Ausnahme der Royal Rally of Scandinavia und der JDS Machinery Rali Ceredigion zählen die anderen sechs ERC-Läufe auch zum von Hankook unterstützten FIA Junior ERC Championship.

Iain Campbell, der Leiter der Rallye-EM erläutert zum Terminkalender:«Wieder einmal zählen wir auf einen Kalender, der die perfekte Mischung aus altbewährten Traditionsrallyes und solchen die sich auf der internationalen Bühne einen Namen machen werden darstellt. Wir freuen uns sehr, die Rallye Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad zum ersten Mal in der Rallye-EM begrüßen zu dürfen. Ebenso freuen wir uns auch, dass die Rallye Kroatien und die Rallye Polen zurückkehren. Das verspricht einen aktiongeladen Veranstaltungsplan. In der Tat bieten alle Rallyes im Kalender eine einzigartige und aufregende Herausforderung. Wir sind sehr glücklich, dass wir weiterhin mit unseren fleißigen und engagierten Veranstaltern zusammenarbeiten können, um eine Meisterschaft zu schaffen, die für Fans und Teilnehmer gleichermaßen attraktiv ist».

Die altehrwürdige Rallye-EM wird bereits seit 1953 ausgefahren.

Der Kalender der FIA-Rallye-Europameisterschaft

2025:

42. Rallye Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Spanien, 4. bis 6. April (Asphalt)

V-Híd Rallye Ungarn, 9. bis 11. Mai (Schotter)

Royal Rally of Scandinavia, Schweden, 29. Mai - 31. Mai (Schotter)

81. Rallye Polen, 13. bis 15. Juni (Schotter)

Rally di Roma Capitale, Italien, 4. bis 6. Juli (Asphalt)

Barum Tschechische Rallye Zlín, 15. bis 17. August (Asphalt)

JDS Machinery Rali Ceredigion, Großbritannien, 5. bis 7. September (Asphalt)

Kroatien-Rallye, 3. bis 5. Oktober (Asphalt)