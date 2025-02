Herausforderung: WRC2-Programm für Fabio Schwarz

Mit einem Toyota GR Yaris GR Rallye 2 wird Fabio Schwarz zusammen mit seinem Beifahrer Bernhard Ettel neu in die WRC2-Weltmeisterschaft einsteigen.

Insgesamt plant der Peißenberger Fabio Schwarz den Start bei sieben WM-Läufen in der Saison 2025.



Den Auftakt des WM-Engagements bildet für Schwarz der spanische WM-Lauf auf Gran Canaria, danach folgen die Rallyes in Portugal, Sardinien, Griechenland, Estland, das nahe Heimspiel mit der Rallye Zentraleuropa sowie das Finale in Saudi Arabien.

«Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Ich bin mir mehr als bewusst, dass es eine lange Lernsaison sein wird. Aber gemeinsam mit meinem Team sind wir bereit, uns der Herausforderung zu stellen und alles zu geben», erklärte Schwarz.

Der 19-jährige Niederbayer ist Sohn des erfolgreichen Rallye-Piloten Armin Schwarz der 1991 den Rallye-WM-Lauf in Spanien gewinnen konnte. Mit einer Toyota Celica sicherte sich 1996 Schwarz sr. den Titel in der Rallye-Europameisterschaft.

Fabio Schwarz startete international in der Saison 2023 bei fünf Läufen zur WRC3-Rallye-Weltmeisterschaft und bestritt in 2024 die komplette der FIA-Rallye Junioren-Weltmeisterschaft. Insgesamt konnte er im Vorjahr fünf Wertungsprüfungen für sich entscheiden. In 2024 steuerte er Autos der Marken Skoda, Ford, Huyndai und zuletzt Toyota. Das Riesentalent profitiert auch durch Erfahrungen in der Rallyeschule seines Vaters.