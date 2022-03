Matthias Walkner (Red Bull KTM/1.): «Zu viel Spaß!»

Red Bull KTM Factory Racing-Pilot Matthias Walkner gewann die dritte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge 2022 und rückte damit im vorläufigen Rallye-Gesamtklassement auf den zweiten Platz nach vorn.

Die dritte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge 2022 führte über eine Wertungsprüfung von 255 Kilometer durch tiefen Sand und über zahlreiche Dünen. Es war der zweite Teil der Marathon-Etappe, auf der die Teilnehmer keine Hilfe ihrer Teams in Anspruch nehmen dürfen. Red Bull KTM Factory Racing-Pilot Matthias Walkner gewann diese dritte Etappe und rückte damit im vorläufigen Rallye-Gesamtklassement auf den zweiten Platz nach vorn.

Walkner eroberte sich seinen Sieg mit fast einer Minute Vorsprung. und liegt nun nur noch viereinhalb Minuten hinter dem Gesamt-Führenden Sam Sunderland, der für das GasGas-Werksteam am Start ist. Der 35-jährige Österreicher steht damit allerdings auch vor der undankbaren Aufgabe, die vierte Etappe am Mittwoch als Erster zu eröffnen.

«Die Etappe ist heute gut gelaufen und ein Sieg fühlt sich immer gut an», erklärte der ehemalige MX3-Weltmeister, FIM-Cross-Country-Rallyes-Weltmeister und Rallye Dakar-Sieger am Dienstag nach der Zieldurchfahrt. «Es war vielleicht nicht das beste Ergebnis für die Gesamtwertung, weil es bedeutet, dass ich morgen als Erster in die Spur muss und etwas Zeit auf die anderen verlieren werde.»

«Ich hatte vor, gegen Ende der Wertungsprüfung etwas Tempo herauszunehmen, aber ehrlich gesagt hatte ich zu viel Spaß da draußen in den Dünen, dass ich einfach weitergemacht habe», verriet Walkner. «Die Zeiten an der Tabellenspitze liegen eng beieinander, morgen wird es ein harter Auftakt, aber mein Ziel bleibt das gleiche: Sicher und hoffentlich mit einem guten, soliden Ergebnis in das Ziel zu kommen.»

Die Ergebnisse sind vorläufig und können sich durch Zeitstrafen oder -Gutschriften noch verändern.