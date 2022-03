Abu Dhabi, Etappe 2: Tapferer Branch Held des Tages

Nach einem Sturz am ersten Renntag gab Hero-Pilot Ross Branch auf der zweiten Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge mit dem Tagessieg eine starke Antwort. Matthias Walkner (Red Bull KTM) büßte elf Minuten ein.

Die zweite Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge bestand aus einer Wertungsprüfung über 316 km sowie einer Verbindung von 137 km. Gut 92 Prozent der Route verlief über Sand und Dünen. Die Teilnehmer mussten außerdem eine knifflige Navigation meistern und sehr hohe Temperaturen ertragen.

Die Anstrengungen forderten Tribut: Der bisher überzeugende Michael Docherty (Husqvarna) stürzte bereits bei Kilometer 53, bei Kilometer 137 erwischte es Bradley Cox (KTM). Für beide scheint die Rallye beendet zu sein. Pech hatte auch der einzige Privatier in der RallyGP-Wertung, Martin Michek (KTM), der mit einem Motorschaden ausschied.

Dagegen erfreulich: Der auf Etappe 1 gestürzte Ross Branch (Hero) war am Montag wieder mit von der Partie – und das enorm beeindruckend! Der aus Botswana stammende Hero-Pilot war bereits am ersten Wegpunkt unter den schnellsten Teilnehmern, um bei Kilometer 231 erstmals die beste Zeit vorzulegen. Der 35-Jährige hielt die Pace hoch und jubelte am Ende über den Etappensieg.

Innerhalb einer Minute zu ‹Kalahari Ferrari› blieben nur die Brüder Luciano Benavides (Husqvarna) und Kevin Benavides (Red Bull KTM) sowie Ricky Brabec (Honda). Die Top-9 fuhren innerhalb von 6 min.

Kevin Benavides lag zunächst 22 min zurück, doch weil er den gestürzten Docherty zur Seite stand, erhielt der Argentinier eine satte Zeitgutschrift.

Als Zweiter am Start eröffnete Matthias Walkner (Red Bull KTM) die zweite Etappe nach wenigen Kilometern und verlor durch die Navigationsarbeit elf Minuten.

WM-Leader Sam Sunderland (GASGAS) agierte taktisch klug und mit Blick auf den Gesamtsieg. Mit 6 min Rückstand auf Branch liegt der Dakar-Sieger in der Gesamtwertung weniger als 2 min zurück.

In der Gesamtwertung führt Kevin Benavides, nach zwei Etappen liegen aber mehrere Piloten innerhalb zehn Minuten, deren Siegchancen intakt sind.

Die Ergebnisse sind vorläufig und können sich durch Zeitstrafen oder -gutschriften noch verändern.