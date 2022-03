Hero-Ass Ross Branch: «Etappensieg war Quälerei wert»

Nach seinem Sturz Sonntag setzte Ross Branch die Abu Dhabi Desert Challenge 2022 auf Etappe 2 fort. Trotz Schmerzen im ganzen Körper fuhr der Hero-Pilot den Tagessieg ein.

Ross Branch schrieb auf der zweiten Etappen der Abu Dhabi Desert Challenge 2022 (ADDC) eine dieser Geschichten, die den Rallye-Sport so besonders machen. Als sich der Hero-Pilot nach einem schweren Sturz auf Etappe 1 über eine Stunde sammeln musste, um sich dann wieder auf sein Motorrad zu setzen, war der zweite Event der Rally-Raid-WM für den 35-Jährigen bereits beendet.

Doch Branch setzte sich trotz schmerzhafter Prellungen am ganzen Körper am Montag wieder auf sein Motorrad und machte weiter, wenn auch ohne jegliche Chancen in der Gesamtwertung. Nach 316 km Wertungsprüfung kam der ‹Kalahari Ferrari› in 4:10 Std. mit der besten Zeit ins Ziel – Niemand hatte Branch eine solche Energieleistung zugetraut!



«Es war wirklich hart – ich begann den Morgen mit großen Schmerzen vom gestrigen Sturz, und als ich beim Tanken ankam, hatte ich nicht wirklich Lust, weiterzumachen», gab Branch später zu. «Allerdings habe ich viel über das Motorrad gelernt – über das Bremsen, seine Reaktionen in den Dünen, das Schalten, das Springen in der besten Weise – und das hat Spaß gemacht! Ein besseres Verständnis für mein neues Bike hat mir viel Selbstvertrauen zurückgegeben und ich habe definitiv einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Mein Körper schmerzt überall, aber der Sieg war die Schmerzen definitiv wert.»

Zur Erinnerung: Nach dem Rückzug von Yamaha vom Rallye-Sport wechselte Branch nach der Dakar 2022 ins Hero-Team.



In der Gesamtwertung hat das deutsch-indische Team Joaquim Rodrigues und Franco Caimi mit neun Minuten Rückstand auf Leader Kevin Benavides (KTM) aussichtsreich im Rennen.