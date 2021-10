Matthias Walkner (KTM) ist neuer Rallye-Weltmeister

Red Bull-KTM-Werksfahrer Matthias Walkner sicherte sich mit einem zweiten Schlussrang bei der Rallye Marokko den Rallye-Motorrad-WM-Titel 2021.

Red Bull KTM-Aushängeschild Matthias Walkner hat sich seinen zweiten Cross Country-WM-Titel geholt. Der 35-jährige Salzburger beendete die Rallye Marokko am Mittwoch als Gesamt-Zweiter. Walkner hatte am Dienstag mit Rang 2 in der Tageswertung noch die Gesamtführung von Ricky Brabec (Honda) übernommen, musste den Sieg am Ende jedoch dem Chilenen Pablo Quintanilla (Honda) überlassen.

Für Walkner ist es der zweite Cross Country-WM-Titel seiner Karriere. Dazu hat er bereits 2012 mit KTM einen Motocross-WM-Titel in der MX3-Klasse gewonnen! Der Dakar-Sieger von 2018 hat in der laufenden Saison äußerst konstante Ergebnisse vorzuweisen und konnte somit den WM-Titel bereits beim vorletzten Event vor dem Abschluss der Saison sicherstellen. Zur Erinnerung: Der Kuchler sicherte sich den Sieg bei der Seidenstraßen-Rallye und holte zudem in Kazachstan Rang 2.

Die fünfte und letzte Etappe führte am Mittwoch in Marokko über 291 Kilometer. Die Honda-Asse Quintanilla und Ricky Brabec beendeten diesen mit einem Doppelsieg vor GasGas-Fahrer Daniel Sanders. Walkner reichte P8 in der Tageswertung zu P2 in der Rallye und dem Cross Country-Gesamtsieg.

Im Ziel wartete bereits die Red Bull KTM-Crew mit einem Banner auf den neuen Weltmeister.

Daniel Sanders und Skyler Howles (Husqvarna) werden in Abu Dhabi beim letzten Event der WM-Saison noch um die Ränge 2 und 3 in der WM 2021 kämpfen.