Manuel Lettenbichler siegte auch beim Red Bull TKO

KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler holte sich beim TKO in den USA vor seinem kanadischen Markenkollegen Trystan Hart den Sieg. Der Südafrikaner Wade Young (GASGAS) komplettierte das Podium.

Nach einem für Lettenbichler enttäuschenden Ergebnis beim Show-Rennen in Downtown Nashville am 22. August, wo der Hard Enduro-Weltmeister in der ersten Runde ausschied, rückte der Ausnahmekönner im Qualifying beim Red Bull TKO am vergangenen Wochenende die Verhältnisse wieder zurecht. Lettenbichler, der sich auf den rutschigen Felsen in den Wäldern von Tennessee schnell wieder zurechtfand, legte die kurze Runde in einer Zeit von knapp über sechs Minuten zurück. Das Hot-Lap-Qualifying legt die Startreihenfolge für die Rennen am Sonntag fest, die ersten drei Plätze erhalten WM-Punkte. Die Top-5 bestanden aus Lettenbichler (KTM), Wade Young (GASGAS), Trystan Hart (KTM), Ashton Brightmore (Husqvarna) und Mario Roman (Sherco).

Im Haupt-Event, dem «Final Knockout» am Sonntag holte sich der Kanadier Trystan Hart auf seiner KTM zunächst den Hole Shot und wollte alles daransetzen, zum vierten Mal beim TKO zu triumphieren. Immer wieder wechselte die Führung zwischen Hart und Lettenbichler, doch kurz vor Schluss konnte Lettenbichler einen Fehler von Hart an einer Auffahrt ausnutzen, ihn überholen und die Führung bis ins Ziel nach insgesamt 35 Minuten plus einer Runde halten. Der Kiefersfeldener KTM-Werksfahrer setzte damit seine Siegesserie fort, holt mit dem Triumph beim TKO den vierten Sieg in der Weltmeisterschaft und führt die Wertung trotz seines verletzungsbedingten Ausfalls beim Xross in Serbien mit 90 Punkten souverän an.

«Trystan hat ein wirklich starkes Rennen gefahren. Ich habe mich diese Woche nicht so gut gefühlt, weil ich letzte Woche krank war und es war nicht einfach, hier auf Touren zu kommen und den nötigen Speed zu bringen», betonte Lettenbichler. «Das ist hier schon durch die extreme Hitze ein sehr intensives Rennen. Ich habe versucht, Energie zu sparen und habe dann bei der Auffahrt eine richtig gute Linie gefunden, als ich Trystan dort überholen konnte. Im Ziel war ich am Ende und extrem glücklich, hier beim TKO einen weiteren Sieg geholt zu haben. Nach der Verletzung den Sieg bei den Romaniacs und nun auch hier zu holen, hätte ich nicht erwartet. Ich bin froh, dass der September etwas ruhiger wird und wir das Bike noch testen und vorbereiten können, bevor es mit dem Sea to Sky in der Türkei dann weitergeht.»

«Mein Ziel hier war ganz klar dieses Rennen zu gewinnen. Manuel ist ein derart guter Fahrer, dass alles stimmen muss, um ihn schlagen zu können. Beim Qualifying war ich den ganzen Tag nicht ganz bei 100 Prozent», räumte Trystan Hart ein. «Im Finale habe ich fast alles richtig gemacht, mir den Hole Shot geholt und Mani ein paarmal überholen können. In den Auffahrten haben wir beide immer wieder Fehler gemacht, die waren wirklich schwierig. Als noch zwei Runden zu fahren waren, habe ich den letzten Fehler gemacht, sodass Manuel überholen konnte. Ich hatte dann keine Energie mehr und wollte es einfach nur noch ins Ziel schaffen.»

Der Südafrikaner Wade Young konnte das Tempo der KTM-Fahrer an der Spitze zwar nicht mitgehen, lieferte aber dennoch eine überzeugende Leistung ab. Mit dem dritten Platz sicherte sich Young 17 WM-Punkte, die normalerweise an den Zweitplatzierten eines WM-Laufs vergeben werden. Da Hart in der WM nicht gemeldet ist, gingen die Punkte an Young, der somit in der Meisterschaftswertung mit neun Punkten Rückstand auf Lettenbichler aktuell den zweiten Rang belegt.

«Das war hier wie immer ein sehr intensives Rennen», gab Wade Young zu. «Ich bin mein eigenes Tempo gefahren und auf meinen Puls geachtet und war am Anfang etwas vorsichtig unterwegs – denn es ist hier auf den Steinen einfach sehr rutschig. Dann kam ich in den Rhythmus und bin mit dem Podium hier sehr zufrieden.»

Vom 10. bis 12. Oktober findet an der türkischen Riviera mit dem «Sea to Sky» das sechste von sieben WM-Rennen statt.

Ergebnisse Red Bull TKO

1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 47:53,39 min

2. Trystan Hart (CDN), KTM +5,13 sec

3. Wade Young (ZA), GASGAS, +1:28,06

4. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, +2:23,78

5. Ashton Brightmore (GB), Husqvarna, +2:57,68

6. Alfredo Gomez (E), Rieju, +3:46,66

7. Colton Haaker (USA), Husqvarna, +3:49,71

8. Mario Roman (E), Sherco, +4:01,17

9. Ryder Leblond (USA), Husqvarna, +4:09,92

10. Cody Webb (USA), Sherco, +4:22,98

WM-Stand nach 5 von 7 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (KTM), 90 Punkte

2. Wade Young (GASGAS), 81

3. Mario Roman (Sherco), 74

4. Teodor Kabakchiev (Sherco), 72

5. Mitch Brightmore (Husqvarna), 60

6. Matthew Green (KTM), 45

7. Francesc Moret Clota (Sherco), 43

8. Alfredo Gomez, (Rieju), 37

9. Marc Riba Lazaro (KTM), 31

10. Davide Cyprian (KTM), 28