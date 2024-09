Aspang Race 2024: Walkner und Ebster kommen

Das zweitgrößte Enduro-Event Österreichs findet vom 13. bis 15. September statt und lockt mit klingenden Namen wie Michael Walkner und Tobias Ebster, sowie der Chance auf den Gewinn einer Enduro von KTM.Das Aspang Race i

Das Aspang Race im Kaolinwerk vor den Toren von Wien ist auch in diesem Jahr eines der Highlights im österreichischen Enduro-Kalender. Die Veranstaltung am kommenden Wochenende ist das zweitgrößte Enduro-Event nach dem Erzberg-Rennen und lockt viele Stars der Szene an. Mit dabei ist auch der Salzburger Michael Walkner (GASGAS). Der Sohn von Ex-Motocross-Ass Rupi Walkner fährt auch in diesem Jahr in der Hard Enduro Weltmeisterschaft und sorgte bereits auf dem Erzberg als bester Österreicher für Furore.

Auch der Tiroler Tobias Ebster nutzt das Aspang-Event zu einem Formcheck. Der Neffe von Motocross-Ikone Heinz Kinigadner steckt mitten in den Vorbereitungen auf seine zweite Dakar-Rallye Anfang Januar. Bei seinem Debüt konnte der Zillertaler KTM-Fahrer aus dem Kini-Red Bull-Team im Jahr 2024 gleich die Malle-Moto-Kategorie gewinnen, zeigte trotz mehrerer Stürze und Schmerzen starke Leistungen und sah die Zielflagge.

Ebenfalls am Start sein werden die österreichischen Asse für die diesjährigen Six Days im Oktober in Spanien. Das Team mit Walter Feichtinger, Lukas Neurauter, Bernie Schöpf, Alex Pölzleitner und Maurice Egger wird am Samstagabend im riesigen Festzelt offiziell präsentiert. Im Rahmen der Siegerehrung wird es bei einer Verlosung auch eine brandneue KTM 300 EXC-Enduro zu gewinnen geben. Jeder der Enduro-Teilnehmer ist automatisch im Lostopf vertreten.

Das Aspang Race ist wegen der speziellen Streckenführung im und rund um den eindrucksvollen Kessel des Aspanger Steinbruchs bei den Fahrern und Fans über die Grenzen hinaus bekannt und geschätzt. Im Vorjahr war Weltmeister und GASGAS-Werkspilot Andrea Verona einer der Gast-Stars. Auch das Abendprogramm im großen Festzelt gilt Jahr für Jahr als Highlight in der Szene. Das Kontingent an Startplätzen ist für den Samstag bereits ausverkauft – für den Sonntag gibt es noch vereinzelte Slots. An diesem Tag wird auch wieder das Aspang Junior Race abgehalten.