Matthias Walkner (KTM): «Ich war wie unter Drogen» 18.09.2024 - 08:34 Von Gino Bosisio

© ServusTV / Johannes Jank Matthias Walkner in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»

KTM-Pilot Matthias Walkner schilderte bei seinem Besuch in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» seine Erinnerungen an den furchtbaren Unfall in der Trainingsphase vor der Dakar-Rallye 2024.