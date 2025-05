Sensation: Tobias Ebster ist Hero-Werksfahrer

Der Tiroler Tobias Ebster wurde am 5. Mai offiziell als Werksfahrer im Rallye-Werksteam von Hero präsentiert und tritt demnächst in Südafrika bereits mit dem neuen Motorrad an.

Für Tobias Ebster erfüllt sich ein Kindheitstraum. Der 27-jährige Tiroler wird künftig Werksfahrer im Rallye-Werksteam des indischen Motorrad-Herstellers Hero, ist somit nach Onkel Heinz Kinigadner und Matthias Walkner der dritte österreichische Werksfahrer in der Rallye-Szene. Ebsters neue Teamkollegen sind klingende Namen wie der aus Botswana stammende Ross Branch und Chilene Jose Ignacio «Nacho» Cornejo.

«Ich war 23 Jahre lang, seit Beginn, in Orange und in den Farben von Red-Bull-Kini-KTM unterwegs und habe immer alles gegeben. Diese Reise ist jetzt zu Ende gegangen. Ich möchte allen Leuten danke sagen, die mir geholfen haben. Ich musste aber auch sehr hart arbeiten», meinte der Zillertaler, der am Wochenende bei einem Enduro-Festival in Oberhof in Kärnten zu Gast war und dort auf Graham Jarvis traf.

Bei der berüchtigten Rallye Dakar im vergangenen Januar war Tobias Ebster mit der KTM des BAS-World-Teams aus den Niederlanden zweimal auf Etappen-Rang 3 gebraust und beendete die Rallye auf Gesamtrang 9. Da wurde Hero dann auch auf den Tiroler aufmerksam.

Die Hero-Werkstruppe für die Rallye-Einsätze ist in einer der Hallen von Alpha Racing in Stephanskirchen stationiert, auch das ist für Ebster ein Glücksfall. «Ich bin von mir zu Hause aus ruck zuck bei meinem Team in Bayern. Ich war vergangene Woche bereits dort, um den Vertrag zu unterschreiben. Wir haben auch schon zweimal getestet», berichtete der Mann aus Fügen.

Ebster musste das notwendige Geld für die Rallye-Karriere in der Vergangenheit mit Zusatz-Tätigkeiten als Pizzabote und mit Hausmeister-Jobs auftreiben. «Alleine der Antritt bei der Dakar kostet 18.000 Euro – in Summe sind es etwa 100.000 Euro, die man da benötigt. Jetzt erfüllt sich ein Traum, ich kann mich endlich voll und ganz auf das Motorradfahren konzentrieren.»

Cornejo beendete die Dakar 2025 auf Rang 7, hatte im Ziel 75 Minuten Vorsprung auf Ebster. Tobias Ebster führt aktuell in der Rally 2-Klasse in der Rallye-WM und wird beim kommenden Event in Südafrika bereits für Hero antreten. Branch holte 2024 den Rallye-Raid-Gesamtsieg für Hero.