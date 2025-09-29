Rallye Portugal: Daniel Sanders mit Sieg zum WM-Titel

Am Sonntag ging die BP Ultimate Rally Raid Portugal mit einem KTM-Triumph zu Ende. Nach fünf Etappen gewann Daniel Sanders, der damit auch neuer Weltmeister wurde. Tosha Schareina rettete als Zweiter die Honda-Ehre.

Zum zweiten Mal fand ein Event der Rally-Raid-WM in Portugal statt. Nach dem Prolog und zwei Etappen lag Daniel Sanders vom KTM-Team Red Bull um 1:36 min vorn. Auf Etappe 3 drehte aber der junge Honda-Pilot Tosha Schareina auf, holte den ersten Tagessieg für das japanische Werksteam und auch die Gesamtführung.

Für den Spanier sollte es ein kurzes Intermezzo an der Spitze werden. Bereits am nächsten Tag legte Schareina die 274 km lange Wertungsprüfung fast fünf Minuten langsamer als Sanders zurück und musste die Führung wieder an den Australier abgeben.

Die fünfte und letzte Etappe endete mit einem Dreifachsieg der Österreicher – Luciano Benavides, Sanders und Rally2-Pilot Edgar Canet standen gemeinsam auf dem Tagespodium.

Seit seinem Dakar-Sieg im Januar führte Sanders die Rally-Raid-WM 2025 an und hatte keine wirkliche Konkurrenz. Mit 35 Punkten Vorsprung ging der KTM-Pilot in die Rallye Portugal und liegt bei noch einem ausstehenden Event uneinholbar um 44 Punkte vorn. Der Red Bull KTM-Pilot steht somit als Rally-Raid-Weltmeister 2025 fest!

«Es ist ein wahrgewordener Traum, die Weltmeisterschaft zu gewinnen», jubelte der 32-Jährige. «Als Kind träumt man davon, egal welchen Sport man betreibt, aber ich habe mich für Motorräder entschieden, und das hat wirklich gut funktioniert. Das Rennen hier ist so gut gelaufen, und das Motorrad war perfekt, daher ein großes Dankeschön an das Team für all die harte Arbeit, die es geleistet hat.»

Erstaunlich: Sanders gewann bisher jeden einzelnen Event der Rallye-WM 2025!



«Es ist selten, dass man im Rallye-Sport eine solche Konstanz hat, da sie oft so unvorhersehbar ist. Aber bis jetzt haben wir eine perfekte Saison hingelegt, und wir werden weiterhin versuchen, das in Marokko fortzusetzen», betonte der Australier. «Ich muss das alles noch richtig realisieren. Ich bin glücklich, hier in Portugal die Weltmeisterschaft gewonnen zu haben, und hoffe, dass noch viel mehr kommen wird.»