Rally-Portugal: KTM top, Honda und Hero straucheln

Prolog und zwei Etappen der BP Ultimate Rally Raid Portugal sind bereits gelaufen und die ersten Favoriten sind bereits ausgeschieden. An der Spitze hat bisher Daniel Sanders vom Team Red Bull KTM alles im Griff.

Schnellster im Prolog sowie Gewinner der Etappen 1 und 2 – Red Bull KTM-Pilot Daniel Sanders ist bei der Rallye Portugal bisher der dominierende Fahrer. Der Dakar-Sieger und WM-Leader führt die Gesamtwertung aber nur mit 1:36 min Vorsprung auf Honda-Pilot Tosha Schareina an. Ein Fehler des Australiers und der Stand kann sich umkehren.

Dass es im Rallye-Sport alles passieren kann, zeigte sich am Donnerstag auf der zweiten Etappe. Nach Stürzen sind mit Adrien van Beveren (Honda) und Ross Branch (Hero) zwei RallyGP-Piloten ausgeschieden. Probleme hatte auch Tobias Ebster (Hero), der mit einem beschädigten Ölkühler den Renntag nicht beenden konnte – als Teilnehmer der Rally2-Kategorie darf der Österreicher jedoch am Freitag wieder auf sein repariertes Motorrad steigen.

Der Dritte im Gesamtklassement, Ricky Brabec (Honda), hat bereits 7:22 min Rückstand. Um Platz 4 raufen sich gut 15 min hinter dem Leader mit Lorenzo Santolino (Sherco), Bruno Santos (Husqvarna/Rally2), Skyler Howes (Honda) und Michael Docherty (KTM) gleich vier Piloten. Santos und Docherty sind erstaunlicherweise Rally2-Piloten und liegen noch vor den favorisierten RallyGP-Piloten Nacho Cornejo (Hero) und Bradley Cox (Sherco).

Gut 1100 km haben die Rallye-Asse bereits hinter sich gebracht, weitere 1300 km stehen auf den Etappen 3, 4 und 5 noch an.