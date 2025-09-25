Rally-Portugal: KTM top, Honda und Hero straucheln
Daniel Sanders hat bisher jeden Tag der Rallye-Portugal gewonnen
Schnellster im Prolog sowie Gewinner der Etappen 1 und 2 – Red Bull KTM-Pilot Daniel Sanders ist bei der Rallye Portugal bisher der dominierende Fahrer. Der Dakar-Sieger und WM-Leader führt die Gesamtwertung aber nur mit 1:36 min Vorsprung auf Honda-Pilot Tosha Schareina an. Ein Fehler des Australiers und der Stand kann sich umkehren.
Dass es im Rallye-Sport alles passieren kann, zeigte sich am Donnerstag auf der zweiten Etappe. Nach Stürzen sind mit Adrien van Beveren (Honda) und Ross Branch (Hero) zwei RallyGP-Piloten ausgeschieden. Probleme hatte auch Tobias Ebster (Hero), der mit einem beschädigten Ölkühler den Renntag nicht beenden konnte – als Teilnehmer der Rally2-Kategorie darf der Österreicher jedoch am Freitag wieder auf sein repariertes Motorrad steigen.
Der Dritte im Gesamtklassement, Ricky Brabec (Honda), hat bereits 7:22 min Rückstand. Um Platz 4 raufen sich gut 15 min hinter dem Leader mit Lorenzo Santolino (Sherco), Bruno Santos (Husqvarna/Rally2), Skyler Howes (Honda) und Michael Docherty (KTM) gleich vier Piloten. Santos und Docherty sind erstaunlicherweise Rally2-Piloten und liegen noch vor den favorisierten RallyGP-Piloten Nacho Cornejo (Hero) und Bradley Cox (Sherco).
Gut 1100 km haben die Rallye-Asse bereits hinter sich gebracht, weitere 1300 km stehen auf den Etappen 3, 4 und 5 noch an.
|BP Ultimate Rally Raid Portugal
|Datum
|Etappe
|Gesamt km
|Wertung km
|Sieger
|Di, 23.09.
|Prolog
|5,03
|D. Sanders (KTM)
|Mi, 24.09.
|1 (SS1+SS2)
|425,65
|302,25
|D. Sanders (KTM)
|Do, 25.09.
|2 (SS3)
|656,59
|429,85
|D. Sanders (KTM)
|Fr, 26.09.
|3 (SS4)
|512,56
|308,26
|Sa, 27.09.
|4 (SS5)
|529,67
|274,49
|So, 28.09.
|5 (SS6)
|288,74
|103,59
|2413,21
|1418,44