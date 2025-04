Carter Thompson gewinnt Red Bull Rookies Cup-Thriller 27.04.2025 - 09:41 Von Thomas Kuttruf

© Seidenglanz Carter Thompson: Sieger des zweiten Rennens © Seidenglanz Platz 8 für den Österreicher Leo Rammerstorfer © Seidenglanz Vierkampf mit Sieger Thompson (#50)

Wie so oft wurde der Sieg in der letzten Kurve ausgemacht. In einem dramatischen Finale setzte sich Carter Thompson durch. Mit Platz 2 übernahm aber Hakim Danish die Tabellenführung in der MotoGP-Nachwuchsklasse.