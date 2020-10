Amerschläger p4 Prüfstände: Neuer Chef, frische Ideen

Die Firma Amerschläger p4 ist bekannt als Hersteller hochwertiger Leistungsprüfstände. Viele Teams und Tuner aus allen Motorrad-Disziplinen zählen auf deren Qualität, made in Germany.

Die Firma p4-Leistungsprüfstände wurde im Jahre 1983 von Diplom-Ingenieur (FH) Alfons Amerschläger gegründet, über 30 Jahre lang erfolgreich geführt und immer weiter mit neuen Produkten und Softwarelösungen ausgebaut.



Bekannt wurde die Firma vor allem mit dem «p4» genannten Rollenprüfstand für Motorräder. Wobei das Programm auch Prüfstände für Scooter, Quads, Karts oder direkt zur Motormessung beinhaltet.

Amerschläger war früher selbst Rennfahrer in nationalen und internationalen Meisterschaften, bis hin zu Gasteinsätzen in der 500er-WM, der heutigen MotoGP-Klasse. Aus Mangel an Leistungsmessmöglichkeiten entwickelte Amerschläger die Elektronik, um selbst Leistungsprüfstände bauen zu können. Diese fanden so großen Zuspruch, dass daraus eine Firma entstand.



Es zählen vor allem in Deutschland und den umliegenden Ländern viele namhafte Rennsport-Teams in der Superbike- und Supersport-WM, MXGP- & MX2-WM, Landesimporteure großer japanischer Hersteller, Tuner aus allen Motorradsportarten und einige Meister- und Hochschulen zum Kundenkreis. Das soll in den nächsten Jahren ausgebaut und noch internationaler werden.

Mit 71 Jahren war es für Amerschläger an der Zeit, kürzer zu treten und einen Nachfolger zu suchen. Dieser wurde mit Richard Speiser gefunden. Als Diplom- Ingenieur verfügt der ehemalige Vizeweltmeister auf der Sandbahn über große Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Maschinen und Maschinenkomponenten. Die Kombination aus der Erfahrung von Elektro-Ingenieur Amerschläger, kombiniert mit dem frischen Input von Maschinenbau-Ingenieur Speiser, stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

«Für mich ist das die optimale Möglichkeit, meine Rennsport-Leidenschaft mit meinen Erfahrungen als Maschinenbau-Ingenieur zu verbinden», erklärte Speiser. «Ich habe noch zahllose Ideen, die nach und nach umgesetzt werden. Es haben sich auch gleich große, bekannte Firmen, Motorenhersteller und Tuner gemeldet und ihr Interesse bekundet. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wollen viele weg von amerikanischen Herstellern, um im Servicefall auch von den Technikern real erreicht werden zu können. Das, und die absolute Flexibilität als kleine und agile Firma, können wir bieten.»

Um dem Zeitgeist zu entsprechen, ist die Firma Amerschläger jetzt auch auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen vertreten:



Facebook: AmerschlaegerP4

Instagram: amerschlaeger_p4

YouTube: Amerschlaeger p4

Kontakt:

Richard Speiser

Grüntenstraße 2B

87490 Boerwang

Telefon: +49 151 201 531 84

E-Mail: info@amerschlaeger.de

www.amerschlaeger.de