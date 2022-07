Sachsenring Classic mit Korso und Flug-Show

Die Spannung steigt. Ab Freitag den 15.Juli 2022 brummt es wieder am Sachsenring. Umfangreiches Programm für Nostalgie-Fans. Traditioneller Korso der Rennmaschinen nach Hohenstein-Ernstthal am Samstagabend.

Die ADAC Sachsenring Classic steht in den Startlöchern und will ihren Zuschauern vom 15. bis 17. Juli ein umfangreiches Programm in Sachen Motorsport und Nostalgie bieten. Zusätzlich zu den Größen vergangener Motorsporttage wie Giacomo Agostini, Toni Mang, Freddy Spencer, Kevin Schwantz und vielen historischen Motorsportserien, wird es am Samstagabend auch wieder einen Korso zum Altmarkt nach Hohenstein-Ernstthal geben. Zum 95. Geburtstag des Sachsenrings hat der ADAC Sachsen ein historisches Rennsportprogramm zusammengestellt, das es in sich hat.

Auf der Strecke geben sich sehenswerte Klassen der Vergangenheit die Klinke in die Hand: Yamaha Heritage Club, Pro Superbike, MZ-RE, PKW-Sonderlauf, MV Agusta Corsa Classica, Tourenwagenlegen, Formel- und Tourenwagen der DDR sowie viele weitere. Ein besonderes Highlight findet am Samstagmittag nicht auf, sondern über der Rennstrecke statt: Kunstflugpilot Petr Kopfstein zeigt in der Luft, wie Motorsport ohne Bodenkontakt aussehen kann.

Auch persönlich sind einige Legenden vor Ort, die auf historischen Rennmaschinen und in historischen Rennautos eine Zeit und Technik wieder aufleben lassen, die im Bereich Motorsport schon lange mit der Überschrift ‚Geschichte‘ versehen ist. Für Zuschauer außerhalb des Sachsenrings werden sich einige Teilnehmer am Samstagabend gegen 19 Uhr auf den Weg zum Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal machen. Dort werden sie ihre Maschinen und natürlich auch sich selbst dem interessierten Publikum präsentieren.

Tickets und weitere Infos unter: Sachsenring Classic

Die Zufahrt zum Sachsenring wurde wegen Bauarbeiten geändert. Wegen der Sperrung der direkten Zufahrt über die B180 kurz nach der Abfahrt Hohenstein-Ernstthal wird der Verkehr zum Sachsenring durch Hohenstein- Ernstthal hindurch umgeleitet.