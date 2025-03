DLC-Hilferuf – die Saison 2025 wackelt

Das Traditionsrennen 1000 Kilometer Hockenheim am Karsamstag wird stattfinden. Doch für den Rest der Saison müssen noch Nennungen her, sonst war es das mit dem Deutschen Langstrecken-Cup.

Über die sozialen Medien starten die Macher des Deutschen Langstrecken-Cup einen Aufruf, damit ihre gehegte und gepflegte Serie für ambitionierte Piloten auch in diesem Jahr an den Start gehen kann. «Danke an alle, die sich bisher für die DLC-Rennen angemeldet haben», schicken sie voraus, bevor klare Worte über die Kosten, die Finanzierbarkeit und damit auch über die weitere Existenz der Serie fallen.

«Wir sind als DLC von den Veranstaltern abhängig, die die Rennen durchführen», erklären die Verantwortlichen. «Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr mit dem DMV, Maxx Adrenalin, Speer Racing und dem MSF Sauerland wieder Veranstalter gefunden haben, die bereit sind, ins Risiko gehen. Risiko, weil die Rennstrecken immer teurer werden und in jedem Fall bezahlt werden müssen.» Damit eine Veranstaltung kein finanzielles Desaster wird, braucht jeder Veranstalter mindestens eine Auslastung von 85%.

«Aktuell haben wir (Stand 2. März) eine Auslastung von von ca. 20%», so die DLC-Zahlen. «Nur der erste Lauf in fünf Wochen liegt höher. Das ist deutlich zu wenig, um als Veranstalter seriös planen zu können. Wir haben einen attraktiven Kalender mit Top-Strecken und haben früh unsere Termine bekannt gegeben. Wir haben mit Hockenheim eine Strecke im Programm, die aktuell saniert und wieder auf Top-Niveau gebracht wird. Wir sind in den Medien (Speedweek, PS, MO), in den sozialen Medien (Facebook, Instagram, Racing4fun.de) und in YouTube-Formaten (Paddockgeflüster) dabei und es gibt zusätzlich bezahlte Werbung auf den Meta Kanälen.»

«Wir haben eine neue frische Homepage gestaltet, ein neues Buchungssystem gebaut», werben sie weiter für ihre Serie. «Die Homepage ist bekannt und unter SEO Gesichtspunkten gut auffindbar. Wenn du und dein Team noch keine Nennung für die DLC-Rennen abgegeben haben, aber fahren wollt, dann solltet ihr das schnell tun. Nur so zeigt ihr den Veranstaltern, dass ihr Interesse an den Rennen habt. Fehlende Angaben für Fahrer oder Lizenznummern könnt ihr problemlos per Mail nachmelden.»

«Sofern sich die Situation bis zum 14. März nicht deutlich verbessert hat», lautet die DLC-Deadline, «steht eine Absage der Serie und der Rennen im Raum. Lediglich die 1000km Hockenheim am Karsamstag werden in jedem Fall stattfinden. In dem Fall der Absage der anderen drei Rennen und damit auch der Meisterschaft werden alle Einschreibegebühren und Nenngelder für Veranstaltungen, die nicht stattfinden,zu 100% zurückgezahlt, bzw. nicht erhoben.»

Die Anmeldung ist jederzeit möglich.