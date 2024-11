ICG: Valentin Folger startet mit Maria Herrera durch

Valentin Folger und das Team Europe sind bereit, bei den FIM Intercontinental Games 2024 um den Sieg zu fahren. Folger ist der einzige deutsche Fahrer, der in Spanien mit am Start ist.

Bei dem neuen Wettbewerbsformat der FIM treten Teams aus sechs FIM-Kontinentalverbänden gegeneinander an. Die erste Veranstaltung wird am kommenden Wochenende auf dem Circuito de Jerez Ángel Nieto in Spanien ausgetragen. Die mit Unterstützung der Junta de Andalucía organisierten City of Jerez FIM Intercontinental Games bringen achtundvierzig Fahrer aus neunzehn Ländern in Südspanien zusammen.

Valentin Folger ist der einzige deutsche Fahrer, der es ins Team Europe geschafft hat. Der 23-jährige Motorradsportler aus der Nähe von München wird gemeinsam mit Team Captain Elia Bartolini aus Italien, dem Franzosen Enzo De La Vega und Maria Herrera aus Spanien in der Klasse R7 den europäischen Kontinentalverband vertreten.

In der Klasse R3 ist das Team Europe mit dem siebzehnjährigen Alessandro Di Persio aus Italien, sowie den beiden jüngsten Mitglieder des Teams, der sechzehnjährige Gonzalo Sanchez aus Spanien und die Italienerin Josephine 'Joy' Bruno, stark besetzt. Komplettiert wird das R§-Team durch den Portugiesen Tomás Alonso.

FIM Europe Generalsekretär und Team Europe Manager Alessandro Sambuco freut sich bereits auf das neue Wettbewerbsformat: «Die neuen und aufregenden FIM Intercontinental Games bedeuten für mich den Stolz, einen ganzen Kontinent zu vertreten, und was für einen Kontinent. Die große Tradition des europäischen Motorradsports verpflichtet uns, unser Bestes zu geben, um ihn würdig zu vertreten.»

Valentin Folger hat bereits einige Erfolge erzielt. Er wurde 2023 Deutscher Meister und Europameister im Yamaha R7 Cup (P2 + P1), fuhr die schnellste Runde beim Superfinale 2023 in Aragón und sicherte sich die Poleposition in jedem Rennen, seit er den Yamaha R7 Cup fährt.

Das Ergebnis bei den FIM Intercontinental Games errechnet sich aus den kombinierten Ergebnissen der einzelnen Fahrer pro Team. Die erste Ausgabe des Wettbewerbs wird die Disziplin des Straßenrennsports umfassen und findet alle zwei Jahre statt. Ab der zweiten Ausgabe werden sowohl Straßen- als auch Offroad-Rennsportdisziplinen einbezogen.