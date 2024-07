Bitter: GP in Marmande leider ohne Michael Härtel

In Marmande geht die Langbahn-WM am Vorabend des französischen Nationalfeiertags in die zweite Runde. Das Rennen, das im Livestream gezeigt wird, muss ohne die verletzten Michael Härtel und Tero Aarnio stattfinden.

Anfang Mai wurden in Herxheim die ersten WM-Punkte vergeben. Dann pausierte die Langbahnweltmeisterschaft zunächst für einige Wochen. Am Vorabend des französischen Nationalfeiertags wird nun am Samstagabend (13. Juli) in Marmande der zweite Grand Prix der diesjährigen WM stattfinden. Dabei werden wieder wichtige Punkte vergeben.

Im Gegensatz zum WM-Auftakt in Herxheim werden der Finne Tero Aarnio und Michael Härtel aus Dingolfing passen müssen und durch Mika Meijer (NL) und den Franzosen Steven Goret ersetzt. Der Finne Henri Ahlbom ersetzt zudem den verletzen Josef Franc (CZ).

Auf Anfrage von SPEEDWEEK.com teilte Härtel mit, dass er noch immer an den Folgen seines Sturzes in Teterow laboriere. «Der Genesungsprozess hat sich leider verzögert», so der Dingolfinger, «ich hatte Schnittwunden im Oberarm, die genäht wurden. Die verletzten Muskeln und Sehnen sind momentan noch nicht richtig verheilt und ich habe noch immer Probleme in den Armen. Da eine Grasbahn wie die in Marmande eine starke Belastung darstellt, habe ich leider absagen müssen.»

Somit richten sich aus deutscher Sicht alle Augen auf Martin Smolinski und Lukas Fienhage, die beim WM-Auftakt in Herxheim auf dem Siegerpodest standen und derzeit die Plätze eins und drei in der Gesamtwertung belegen. Smolinski, der 2023 keinen einzigen WM-Lauf gewann und am Ende dennoch Weltmeister wurde, siegte in Herxheim vor dem Briten Zach Wajtknecht und Härtel und reist als Spitzenreiter nach Südfrankreich.

Zu Smolinskis Herausforderern dürften in Marmande vor allem die Briten Chris Harris und Wajtknecht gehören. Harris wurde erst kürzlich in Tayac Europameister auf der Grasbahn und qualifizierte sich mit Wajtknecht beim WM-Challenge in Mühldorf bereits frühzeitig für die WM 2025.

Das Rennen aus Marmande wird über den Streaminganbieter FIM-Moto.tv am Samstag ab 21 Uhr live im Netz gezeigt. Das Abo für die gesamte Langbahn-WM-Saison kostet für die fünf Finalrennen zur Langbahn-Weltmeisterschaft und dem Finale zum Langbahn der Nationen erschwingliche 34,90€.

WM-Stand nach 1 von 5 WM-Finals:

1. Martin Smolinski (D), 21 WM-Punkte

2. Zach Wajtknecht (GB), 19

3. Lukas Fienhage (D), 17

4. Chris Harris (GB), 15

5. Erik Riss (D), 13

6. Dave Meijerink (NL), 11

7. Andrew Appleton (GB), 10

8. Jordan Dubernard (F), 9

9. Michael Härtel (D), 8

10. Romano Hummel (NL), 7

11. Henri Ahlbom (FIN), 5

12. Jacob Bukhave (DK), 4

13. Kenneth Kruse Hansen (F), 3

14. Tero Aarnio (FIN), 2

15. Hynek Stichauer (CZ), 1

16. Max Dilger (D), 0

17. Daniel Spiller (D), 0