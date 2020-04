Suzuka verschoben – Kollision mit SBK im Herbst droht

Jonathan Rea will erneut für Kawasaki beim 8h Suzuka antreten

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde nun auch das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka verschoben. Nun bangen die teilnehmenden Superbike-Piloten, dass sie am Ersatztermin dabei sein können.

Mit etwas Verzögerung wurde auch Japan mit voller Wucht vom neuartigen Coronavirus getroffen. Lange Zeit versuchte Premierminister Shinzo Abe das Problem kleinzureden und hielt an der Durchführung der Olympischen Spiele im Juli/August fest.



Spätestens nach deren Verschiebung auf 2021 stand aber auch hinter einem anderen wichtigen Sportereignis in Japan ein großes Fragezeichen: Das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka, das für den 19. Juli geplant war.

Seit Montag ist es offiziell: Das prestigeträchtige Rennen wurde ans Ende der diesjährigen Enduance-WM auf den 1. November verschoben!



Bei den 8h Suzuka treten großen japanischen Hersteller mit eigens formierten Teams an, in denen die besten Piloten aus den Weltmeisterschaften an den Start gehen. Während Yamaha überraschend seinen Verzicht bekundete, berief Titelverteidiger Kawasaki Jonathan Rea, Alex Lowes und Xavi Fores (Puccetti) ins Aufgebot.

Aber der Kalender der Superbike-WM 2020 ist ungewiss. Wenn der Rennbetrieb im Herbst hoffentlich wieder aufgenommen wird, werden wir möglicherweise eine komprimierte Saison mit Rennen an jedem Wochenende erleben. Noch ist zwischen Jerez (25.10) und Misano (8.11) ein Wochenende frei.



«Ich werde meiner Frau und meinen Töchtern erklären müssen, dass ich vom Spätsommer bis Ende November sehr viel unterwegs sein werde», sagte Biel Roda, einer der drei Kawasaki-Teameigentümer jüngst bei Corsedimoto.

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 20. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien



Ohne Termin: Losail/Katar