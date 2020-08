Yamaha-Werksteam: Planungen laufen ohne Jonas Folger

Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli gewährte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com tiefe Einblicke in seine Vorstellungen für 2021. Die Liste der für das Superbike-Werksteam in Frage kommenden Fahrer ist kurz.

Yamaha braucht für die Superbike-WM 2021 einen Ersatz für den zu BMW abwandernden Michael van der Mark. Dafür muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden: Wird ein junger Fahrer ins Werksteam befördert oder setzt man lieber auf eine bewährte Größe?



«Wir ziehen beide Möglichkeiten in Betracht», sagte Rennchef Andrea Dosoli auf dem Circuito de Jerez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Der Fahrer muss eine gewisse Leistung bringen und schnell sein, es wird Druck herrschen. Glücklicherweise ist unser Motorrad konkurrenzfähig und wir haben viel Interesse. Priorität haben Fahrer aus der Yamaha-Familie. Das macht Sinn, unsere Pyramide beginnt in der Supersport-300-Klasse und führt bis nach oben – so wollen wir es haben.»

Der Italiener betont, dass es frühestens Ende des Monats eine Entscheidung geben wird, spätestens nach dem ersten Aragon-Event bis Anfang September.



Derzeit gibt es in Yamaha-Diensten mehrere Fahrer, die theoretisch in Frage kommen. Doch US-Meister Cameron Beaubier hat kein gesteigertes Interesse, für ein verhältnismäßig geringes Gehalt in die Superbike-WM zu wechseln.

Und Supersport-WM-Leader Andrea Locatelli (23) saß noch nie auf einem Superbike. Es stellt ein großes Risiko dar, den Rookie neben Überflieger Toprak Razgatlioglu fahren zu lassen. Verletzt sich der Türke, würde sämtliche Last auf seinen Schultern liegen.



Im Junior-Team von Giansanti Racing sind dieses Jahr Federico Caricasulo und Garrett Gerloff (beide 24) unterwegs. Hältst du sie für gut genug, um ins Werksteam befördert zu werden?



«Das wird schwierig», unterstrich Dosoli. «Caricasulo fährt sein erstes Jahr Superbike und lernt. Er macht Fehler und braucht noch etwas, um an seinen Aufgaben zu wachsen. Garrett kennt das Superbike, aber nicht die Strecken. Deshalb ist ihre Leistung schwer einzuordnen.»

Bleiben Loris Baz (27) aus dem Yamaha-Kundenteam von Ten Kate und der ehemalige MotoGP-Pilot Jonas Folger (27), der dieses Jahr für das Team Bonovo action by MGM in der IDM startet.

«Baz steht auf unserer Kandidatenliste an der Spitze», bestätigte Dosoli. «Strategisch würde das absolut Sinn machen.»

Folger wird von Yamaha in Betracht gezogen, aber nicht für das Werksteam. Auch, weil er bis zur Entscheidungsfindung nur einen IDM-Event in Assen bestritten haben wird und bis heute kein Superbike-Rennen fuhr. Vorstellbar ist, dass bei starken Leistungen Ten Kate oder GRT für 2021 ein Interesse an ihm entwickelt.

«Warten wir ab, wie er sich in der Deutschen Meisterschaft schlägt und bei seinem Wildcard-Einsatz in der WM in Barcelona», so Dosoli. «Der wird hart für ihn, unglücklicherweise können wir keinen gescheiten Test vorab für ihn organisieren. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was Jonas geleistet hat. Ich erinnere mich noch gut an sein MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring, als er Zweiter wurde. Das hat bei vielen Leuten Eindruck hinterlassen. Er hat akzeptiert, dass er dieses Jahr auf nationalem Level fährt und kann dort ohne Druck starten. Hoffen wir für ihn, dass er es zurückschafft. Mit dem Speed, den er früher gezeigt hat.»