Akzeptiert Andrea Locatelli nur das Yamaha-Werksteam?

Bis spätestens nächste Woche will Yamaha entscheiden, wer in der Superbike-WM 2021 an der Seite von Toprak Razgatlioglu fährt. Keine leichte Entscheidung für Rennchef Andrea Dosoli.

Yamaha braucht für die Superbike-WM 2021 einen Ersatz für den zu BMW abwandernden Michael van der Mark. Dafür muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden: Wird ein junger Fahrer ins Werksteam befördert oder setzt man lieber auf eine bewährte Größe?



«Wir ziehen beide Möglichkeiten in Betracht», sagte Rennchef Andrea Dosoli im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Der Fahrer muss eine gewisse Leistung bringen und schnell sein, es wird Druck herrschen. Priorität haben Fahrer aus der Yamaha-Familie. Baz steht auf unserer Kandidatenliste an der Spitze, strategisch würde das absolut Sinn machen.»

Denkbar ist auch, dass Yamaha einen der beiden Fahrer aus dem Junior-Team von Giansanti Racing ins Werksteam befördert. Doch Dosoli hat Bedenken: «Caricasulo fährt sein erstes Jahr Superbike und lernt. Er macht Fehler und braucht noch etwas, um an seinen Aufgaben zu wachsen. Gerloff kennt das Superbike, aber nicht die Strecken. Deshalb ist ihre Leistung schwer einzuordnen.»

Möglicherweise riskiert Yamaha auch etwas und befördert Supersport-WM-Leader Andrea Locatelli direkt ins Werksteam. Der 23-Jährige gewann zuletzt fünf Rennen in Folge, das gelang nicht einmal Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu.

Doch Locatelli verfügt aus seiner Zeit in der Moto2- und Supersport-WM über keinerlei Erfahrung mit der Elektronik und fuhr noch nie ein Superbike. Es stellt deshalb ein großes Risiko dar, den Rookie neben Überflieger Toprak Razgatlioglu antreten zu lassen. Verletzt sich der Türke, würde sämtliche Last auf Locatellis Schultern drücken.

Locatelli weiß, dass er dieses Jahr Außergewöhnliches leistet und ist sich seines Werts bewusst. Yamaha-intern hat er deshalb bereits anklingen lassen, dass ein Start bei GRT für ihn 2021 nicht in Frage kommt. Hatte das Team 2019 mit Marco Melandri und Sandro Cortese noch identisches Material wie das Werksteam, werden dieses Jahr aus Kostengründen die alten R1-Maschinen eingesetzt – obwohl Yamaha für 2020 ein neues Bike brachte. Nach der Saison 2019 gab es auch einige Fluktuation beim Personal.

Vorstellbar für Locatelli ist hingegen, dass er mit seinem jetzigen Team Bardahl Evan Bros in die Superbike-WM aufsteigt. Doch dafür müsste sich Yamaha nachhaltig engagieren. Selbst wenn das Team das gesamte Material im Wert von zirka 500.000 Euro gratis erhalten würde, klafft derzeit ein Budgetloch von 250.000 Euro.