Carmelo Ezpeleta: «Ohne Dorna keine Superbike-WM»

«Kein anderer Promoter, der nicht über die MotoGP-Verbindungen wie wir verfügt, hätte so eine Saison auf die Beine stellen können», sagt Dorna-CEO Carmelo Ezepeleta zum Not-Kalender der Superbike-WM.

Obwohl nach dem Saisonstart auf Phillip Island am letzten Februar-Wochenende wegen der internationalen Corona-Beschränkungen fünf Monate lang Rennpause war, gelang es Promoter Dorna, für die Zeit ab Anfang August einen ansehnlichen Kalender auf die Beine zu stellen.



Zwar erleben wir dieses Jahr keines der geplanten Rennen in Oschersleben, Donington Park, Assen, Imola, Misano, San Juan und Doha, aber mit Jerez, Portimao, Aragon (2x), Barcelona, Magny-Cours und Estoril (neu) sind immerhin noch sieben Events im Kalender, insgesamt also acht.

«Eines möchte ich an dieser Stelle klarstellen», betonte Dorna-Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit einer handverlesenen Gruppe Journalisten. «Die Superbike-WM 2020 findet statt, weil wir eine starke Firma mit Ablegern in Italien und Spanien sind. Kein anderer Promoter, der nicht über die MotoGP-Verbindungen wie wir verfügt, hätte so eine Saison auf die Beine stellen können. Viele Leute schauen immer noch in die Vergangenheit. Aber würde SBK nicht zur Dorna Gruppe gehören, wäre es dieses Jahr sehr schwierig für die Meisterschaft.»

Im Herbst 2012 übernahm der langjährige MotoGP-Promoter Dorna auch die kommerziellen Rechte an der Superbike-WM, die zum damaligen Zeitpunkt bei Infront Motor Sport lagen.



Bist du zufrieden, wie sich die Superbike-WM seit eurer Übernahme entwickelt hat? «Ja, sehr glücklich», meinte Ezpeleta. «SBK ist eine notwendige Meisterschaft, es braucht Rennen mit Motorrädern, die aus der Serie abgeleitet sind. Wir sagen immer: Je näher die Bikes an den Serienmaschinen sind, desto besser für die Meisterschaft, die Teams und Fahrer. Schritt für Schritt gehen wir in diese Richtung. Wir wollen zwei eigenständige Meisterschaften mit unterschiedlichen Philosophien. Es läuft gut.»

Kalender der Superbike-WM 2020:

28.2.–01.3. Philipp Island/Australien

31.7.–02.8. Jerez/Spanien

07.8.–09.8. Portimão/Portugal

28.8.–30.8. Aragón/Spanien

04.9.–06.9 Aragón/Spanien

18.9.–20.9. Barcelona/Spanien

2.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

16.10.–18.10. Estoril/Portugal