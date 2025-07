Bulega rätselt über BMW – Toprak liefert Erklärung

In den vergangenen zwölf Rennen der Superbike-WM konnte Herausforderer Nicolo Bulega (Ducati) Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu nur einmal schlagen. Für den BMW-Star liegt auf der Hand, weshalb das so ist.

«Seit Most hat BMW nachgelegt. Zu Saisonbeginn war ich etwas schneller, aber seitdem – was auch immer sie gefunden haben – werden sie besser und besser.» So lautet das Fazit von Ducatis Nummer 1, Nicolo Bulega, nach der Superbike-WM-Premiere auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn am vergangenen Wochenende, wo er erneut drei deutliche Niederlagen kassierte.

Im zweiten Hauptrennen in Most konnte der Italiener Toprak um 0,027 sec niederringen, weil die BMW M1000RR des Weltmeisters aus der letzten Kurve heraus Aussetzer hatte. In den beiden vorangegangen Läufen in Nordböhmen hatte Bulega eine Niederlage kassiert.

Die für Bulega und Ducati ernüchternde Bilanz nach den zwölf Rennen in Most, Misano, Donington Park und Balaton: 11 Siege für Toprak – in Italien, England und Ungarn gelang ihm das Triple. 42 Punkte Vorsprung nach dem Saisonstart in Australien haben sich in 26 Rückstand nach Ungarn verwandelt.

Razgatlioglu winkte bezüglich der Bemerkungen von Bulega ab. «Das liegt nur an den Strecken», hielt der 72-fache Laufsieger fest. «Natürlich verbessern sich alle immer, auch BMW. Aber wir haben dasselbe Chassis, alles ist gleich wie vor Most. Wir haben nur an der Elektronik gearbeitet und verbesserten uns dadurch, was den Grip betrifft und wie das Bike in der Rollphase reagiert. Das waren kleine Schritte. Der große Unterschied ist, dass ich nicht mehr an letztes Jahr denke. Mein Fokus liegt jetzt auf diesem Jahr und ich schaue von Rennen zu Rennen.»

«In Donington Park bin ich immer sehr stark», hielt Toprak fest. «Balaton war eine für alle neue Strecke mit vielen langsamen Kurven und Schikanen, das passt genau zu meinem Stil. Als nächstes kommt Magny-Cours. Diese Strecke mag ich auch, dort ist aber auch Bulega sehr stark. Dann kommt Aragon, dort fahren sicher alle Ducati vorne. Alvaro Bautista ist dort normal sehr gut, und auch Bulega. In Magny-Cours und Estoril brauche ich Siege, dort bin ich hervorragend.»

Die Superbike-WM hat jetzt Sommerpause, am ersten September-Wochenende geht es in Frankreich weiter. Dann folgen bis Mitte Oktober Aragon, Estoril und Jerez.