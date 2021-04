SBK-WM 2021: Wieder Änderung am Superpole-Format

Die spannende Superpole-Session erfuhr im Laufe der Jahre viele Änderungen. Für die Superbike-WM 2021 wird das Format erneut leicht modifiziert.

In der seit 1988 existierenden Superbike-WM wurde das Qualifying-System mehrfach geändert. Früher gingen die Fahrer in der Superpole einzeln auf die Strecke, das garantierte maximale Aufmerksamkeit und zudem Fernsehminuten auch für Hinterbänkler. Dieses System hatte lange Bestand und wurde letztmalig in der Saison 2008 angewendet.



Nach der Saison 2008 wurde dieses Verfahren abgeschafft und durch eine dreistufige Superpole ersetzt. Startberechtigt waren die Top-15 vom Qualifying, nach jedem Durchgang wurden eine bestimmte Anzahl Piloten ausgesiebt. Doch die Anzahl der superweichen Reifen war limitiert, neben dem reinen Speed zählte nun auch die taktische Einteilung.

2014 wurde das Qualifying der MotoGP von der Superbike-WM übernommen. Die zehn schnellsten Piloten der freien Trainings waren direkt für die Superpole 2 qualifiziert, die Piloten von Platz 11 bis 20 nahmen an der Superpole 1 teil. Die beiden schnellsten Fahrer der Superpole 1 rückten in die Superpole 2 nach, wo in 15 Minuten die ersten zwölf Startplätze ausgefahren wurden. Jeder Fahrer erhielt einen Qualifyer-Reifen.



Als 2016 das erste SBK-Rennen bereits am Samstag veranstaltet wurde, hatte das auch Konsequenzen für Superpole. Das Format blieb zwar bestehen, wurde aber früher am Tag veranstaltet. Die Piloten mussten auf ihrer schnellen Runde bedenken, dass sie mit dem Motorrad wenige Stunden später auch das Rennen bestreiten müssen.

Spätestens seit 2019 ist von der Superpole nur noch der Name geblieben. In einem Qualifying über 25 Minuten haben die Piloten weiterhin nur einen Qualifyer-Reifen zur Verfügung, um ihre beste Zeit zu erreichen. Dies führte dazu, dass die Piloten während der ersten 20 Minuten an der Rennabstimmung gearbeitet haben, um am Ende mit dem klebrigen Qualifyer, der bis zu einer Sekunde bringen kann, nachzulegen.



Um die Session kurzweiliger zu gestalten, erfolgt für 2021 eine Anpassung. Die Superpole wird um 10 Minuten gekürzt auf nur noch 15 Minuten. In dieser Zeit können sich die Piloten mit einem Rennreifen warm fahren, um nach einem Boxenstopp mit dem Qualifyer auf Zeitenjagd zu gehen. Die beiden Supersport-Klassen haben dafür 20 Minuten zur Verfügung.