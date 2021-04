PCR-Test erneut positiv: Razgatlioglu bleibt isoliert

Am 31. März wurde Toprak Razgatlioglu positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet und verpasste deshalb den zweiten Testtag in Barcelona. Nun wird auch der Superbike-Test in Aragón ohne den Yamaha-Piloten stattfinden

Seit 1. April befindet sich Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu in Barcelona in Quarantäne, nachdem er während des Barcelona-Tests am Mittwochabend positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Als das Ergebnis am Donnerstagvormittag eintraf, hatte der Yamaha-Pilot bereits neun Runden mit seiner R1 abgespult. Yamaha zog ihn sofort aus dem Verkehr und isolierte ihn vom restlichen Team.



Seitdem verbringt Razgatlioglu die Tage in einem schmucken Apartment, das er nicht verlassen darf.

Für den 24-Jährigen ist es eine surreale Situation: Er zeigt keinerlei Symptome und ist beschwerdefrei, muss gemäß spanischem Gesetz aber zehn Tage in Selbstisolation bleiben.



«Die gute Nachricht ist, dass ich mich gut fühle», sagte Razgatlioglu aus der Quarantäne. «Natürlich ist es hier sehr langweilig, aber ich bin auch froh einen schönen Ort zum Leben zu haben, während ich auf ein negatives Testergebnis warte.»

Um die Quarantäne verlassen zu können, unterzog sich Razgatlioglu am gestrigen Samstag einem weiteren PCR-Test. Das Ergebnis für den Yamaha-Piloten frustrierend. Weil der Test erneut positiv ausfiel, geht die Qurantäne-Zeit des Türken in die Verlängerung. Der zweitägige Test im MotorLand wird ohne ihn stattfinden.



Beim Aragón-Test am Montag und Dienstag kommenden Woche wird Testfahrer Niccolo Canepa (32) für Razgatlioglu einspringen. Die finale Entwicklung der R1 für die Superbike-WM 2021 wird außerdem von Pata-Teamkollege Andrea Locatelli sowie den GRT-Piloten Garrett Gerloff und Kohta Nozane vorangetrieben.