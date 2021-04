Donington Park: Eigentümer investiert in alte Mauern

Es fügt sich zusammen, was zusammen gehört – Die Rennstrecke Donington Park und der prestigeträchtige Landsitz Donington Hall haben seit Kurzem denselben Eigentümer.

Donington Park ist die Wiege der Superbike-WM. Das erste Rennen der heutigen seriennahen Motorradweltmeisterschaft wurde 1988 auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire ausgetragen. Seitdem ist Donington Park fester Bestandteil der Superbike-WM, 55 Rennen wurden veranstaltet – nur auf Phillip Island wurden mehr Rennen gefahren, nämlich 61.



Die Rennstrecke ist Eigentum von MotorSport Vision (MSV), weshalb die Dorna als Promoter der Superbike-WM gute Kontakte zur britischen Firma pflegt.



Übrigens: Neben Donington Park gehören MSV auch die Pisten von Brands Hatch, Oulton Park, Snetterton, Caldwell Park und Bedford. MSV veranstaltet neben mehreren Automobil-Rennserien auch die britische Superbike-Meisterschaft. Mitbesitzer und CEO von MSV ist der frühere F1-Fahrer Jonathan Palmer.

Als Besitzerfirma der Rennstrecke von Donington war es naheliegend, das Anwesen Donington Hall zu erwerben. Zum Verkauf stand das historische Gebäude mit 100 Zimmern seit Anfang 2020, als die Motorradmarke Norton mit Sitz in Donington in die Insolvenz schlitterte. Stuart Garner, Besitzer von Norton, hatte im Jahre 2013 über die Firma Norton Motorcycle Holdings Ltd. ein 32 Hektar grosses Gelände nahe der Rennstrecke Donington erworben, auf dem neben der mehr als 200 Jahre alten Donington Hall ein weiteres historisches Gebäude, das Priest House Hotel, und weitere Nebengebäude stehen. Die spezialisierte Firma BDO Administrators ist mit der Abwicklung des Norton-Konkurses beauftragt. Das beinhaltet auch den Verkauf der Immobilien.

MSV will aus Donington Hall ein Hotel oder eher eine Event-Location für gehobene Ansprüche machen. Kunden mit dem nötigen Kleingeld sollen auf dem nahegelegenen Flughafen landen, in Donington Hall standesgemäss verpflegt und untergebracht werden, bevor sie in den Sportwagen ihrer Wahl steigen, der mit vorgewärmtem Motor und Reifen bereitsteht für rasante Runden auf der Piste von Donington. Die Eröffnung ist für 2023 angekündigt.



Zusammen mit Donington Hall hat MSV auch Hastings House erworben, die vormalige Produktionshalle von Norton, und dazu gut 11 Hektar Land. Hastings House soll in Donington Hall Motorhouse umbenannt und als Lagerhalle für Autos und Motorräder genutzt werden. Kunden, die regelmässig in Donington fahren wollen, können ihr Fahrzeug dort sicher unterbringen.

Über den Kaufpreis schweigt sich MSV aus. Vergangenes Jahr bewertete eine Immobilienfirma die nun von MSV erworbenen Gebäude und das dazugehörige Grundstück auf knapp 10 Mio. Euro.