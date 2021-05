Auftakt der SBK-WM 2021 in Aragón: Wann was passiert

Erstmals richtet das MotorLand Aragón den Saisonauftakt der Superbike-WM aus. Erstmals kommt auch der leicht modifizierte Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft zur Anwendung.

So spät wie in diesem Jahr hat die Superbike-WM noch nie begonnen und sie hat auch noch nie ihr erstes Saisonmeeting in Aragón ausgetragen. Grund hierfür sind die behördlichen Reise- und Quarantänebestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie.

Denn auf Phillip Island, wo die seriennahe Weltmeisterschaft in den vergangenen Jahren traditionell begann, findet aus diesem Grund 2021 kein Rennen statt. Außerdem wurden die ursprünglich zu Saisonbeginn geplanten Meetings in Assen und Estoril auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Am kommenden Wochenende ist deshalb im spanischen Aragón der Saisonauftakt.



Mit Superbike-WM sowie den beiden Supersport-Serien sind drei Serien am Start, insgesamt werden acht Rennen ausgefahren. Drei in der Superbike-Kategorie, zwei in der 600er-Supersport-Klasse und drei in der 300er-Serie. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag werden jeweils vier Rennen gefahren.

Sollte es am Rennwochende regnen, hat Promoter Dorna vorgesorgt und die Renndistanz für die Nachwuchserie von zwölf auf zehn Runden reduziert.

Zeitplan der Superbike-WM 2021 in Aragón