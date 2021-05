Scott Redding ist überzeugt: «Er sorgt für die Würze»

Seit Nicky Hayden 2016 hat in der Superbike-WM kein US-Amerikaner mehr ein Rennen gewonnen. Nach seiner tadellosen Debütsaison trauen Experten wie Scott Redding dem Texaner Garrett Gerloff für dieses Jahr viel zu.

Nicky Hayden sorgte im Regen von Sepang in Malaysia 2016 nicht nur für den letzten Honda-Sieg in der Superbike-WM, er war auch der letzte Amerikaner, der triumphierte. Letztmals im Trockenen sahen wir 2009 einen Fahrer aus den USA zuoberst auf dem Siegerpodest: Am 25. Oktober gelang dies im ersten Rennen in Portimao dem späteren Weltmeister Ben Spies.

Als Dritter der US-Meisterschaft MotoAmerica wechselte für die Saison 2020 der Texaner Garrett Gerloff in die Superbike-WM – und wurde hinter Vizeweltmeister Scott Redding zweitbester Rookie!

Die letzten drei Events 2020 präsentierte sich Gerloff in prächtiger Form, auch bei seinem MotoGP-Gasteinsatz in Valencia begeisterte er. Auf dem Circuit Catalunya eroberte der 25-Jährige vergangenen September seinen ersten Podestplatz, beim Finale in Estoril wurde er Dritter und Zweiter. Die ganze Saison 2020 bestritt er mit der 2019-Yamaha, dieses Jahr hat das Ass aus dem Giansanti-Satelliten-Team identisches Material wie die Werksfahrer Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli.

«Ich hatte die ganze letzte Saison sehr viel Unterstützung von Yamaha, von Anfang an», betonte Gerloff. «Die Ingenieure haben sich um mich gekümmert und jetzt nahm der Gedankenaustausch sogar noch zu. Sie glauben an mich, zukünftig kann ich ihnen vielleicht bei mehr Entscheidungen helfen.»

Viele Experten gehen davon, dass der WM-Elfte des Vorjahres in der an Pfingsten in Aragon beginnenden Weltmeisterschaft 2021 deutlich stärker sein wird.

«Ich kannte Gerloff schon vor der letzten Saison, wir haben uns in Texas getroffen», erzählte Ducati-Star Redding im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Er hat mich gefragt, wie er mit seiner Karriere weitermachen soll – er wollte MotoGP- oder Superbike-WM fahren. Ich sagte ihm, dass er sich wegen MotoGP im Moment keine Gedanken machen und in die Superbike-WM gehen soll. Hätte das nicht geklappt, hätte ich ihm die Supersport-WM empfohlen. Hätte er kein gutes WM-Team gefunden, riet ich ihm, zuhause zu bleiben. Dort gewann er Rennen und verdiente Geld. Mit einem guten WM-Team legte ich ihm nahe, alles auf eine Karte zu setzen und die Chance zu ergreifen – und das zahlte sich aus! Der Junge ist talentiert, ein großartiger Fahrer. Einen guten Fahrer erkennt man an seinem Stil, wie aggressiv er fährt und das Motorrad im Griff hat. Gerloff hat das alles, er ist jung und hungrig. Deshalb stürzt er in den Tests ab und zu, er sorgt für die nötige Würze.»

Kalender der Superbike-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien