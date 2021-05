Lucas Mahias mit neuer Kawasaki erstaunlich schnell

Mit nur zwei Testtagen auf der neuen Kawasaki ZX-10RR in Misano startet Lucas Mahias in die Superbike-WM 2021. Der Puccetti-Pilot konnte auf dem Misano World Circuit nur an der Oberfläche kratzen.

Weil das Puccetti-Team wegen der Schwierigkeiten im Zusammenhang der Corona-Pandemie (Quarantänepflicht, Reiseverbote) das Land nicht verlassen wollte, testete das Team nur im Rahmen der italienischen Meisterschaft. Für die wichtigere Superbike-Kategorie kam erschwerend hinzu, dass die neue ZX-10RR erst spät fertig wurde, weil erforderliche Teile von der Kawasaki-Rennabteilung fehlten.



Erst am Donnerstag und Freitag dieser Woche konnte Lucas Mahias sein diesjähriges Motorrad in Misano fahren. Aber auch das war nicht im vollem Superbike-Trimm: Weil in einer Woche in Aragón der Saisonauftakt stattfindet, wurde auf die neue und aerodynamisch effizientere Verkleidung verzichtet. Wahrscheinlich deshalb, weil Ersatzteile noch nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden sind.

In Misano findet an diesem Wochenende das Meeting der italienischen Superbike-Serie CIV statt. Am Donnerstag war freies Fahren, am Freitag fuhr Mahias das freie Training und das erste Qualifying.



«Ich freue mich, mein diesjähriges Bike getestet zu haben», sagte der Franzose erleichtert. «Wir haben gut gearbeitet und das Team hat sich darauf konzentriert, die neue Ninja an meinen Fahrstil anzupassen. Ich selbst habe versucht, das volle Potenzial des Motorrads zu verstehen und auszuschöpfen. Unsere Arbeit ging definitiv in die richtige Richtung.»

Mahias markierte im freien Training in 1:35,058 min seine schnellste Zeit.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in der Superbike-WM fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) im zweiten Lauf 2015 in 1:34,720 min.



Selbst wenn Mahias einen Qualifyer-Reifen benutzte, scheint das neue Motorrad bereits prächtig zu funktionieren!

Während das Rennwochenende in Misano fortgesetzt wird, reiste das Puccetti-Team in Richtung Aragón/Spanien ab.



«Jetzt fahren wir zur zum ersten Saisonmeeting, was sicher nicht einfach wird», weiß Mahias. «Aber ich bin zuversichtlich, weil ich weiß, dass ich ein großartiges Team habe, das mir bei allem helfen wird.»