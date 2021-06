Yamaha: In Donington wieder auf der Überholspur?

Das Superbike-Meeting in Donington Park ist für das Yamaha-Werksteam sehr wichtig. Während man sich beim Heimrennen nicht blamieren will, soll Toprak Razgatlioglu um Siege kämpfen.

Yamaha hat mit Aushängeschild Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM 2021 eine realistische Titelchance. Der 24-Jährige ist mit 20 Punkten Rückstand auf Leader Jonathan Rea (Kawasaki) WM-Zweiter und hat den Kawasaki-Star schon mehrfach im direkten Duell auf der Strecke geschlagen. Und er kommt mit dem Selbstvertrauen vom Sieg im zweiten Lauf in Misano nach Donington.



Die Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire ist das Heimrennen von Pata Yamaha by Brixx, das vom britischen Rennstall Crescent Racing organisiert wird.

Dass die Yamaha R1 in Donington prächtig funktioniert, bewies Michael van der Mark 2018 mit einem Doppelsieg. Am kommenden Wochenende will es Razgatlioglu seinem früheren Teamkollegen nachmachen.



«Donington Park ist eine großartige Strecke! Ich mag ich sie sehr, da sie wirklich schnell und flüssig ist – ich denke, es ist meine Lieblingsstrecke», sagte der talentierte Türke. «Das letzte Mal, dass wir dort gefahren sind, war 2019. Ich bin gespannt, denn an diesem Wochenende werde ich dort das erste Mal mit der R1 fahren. Ich erinnere mich, dass Michael 2018 beide Rennen mit der Yamaha gewonnen hat, also möchte ich dieses Jahr natürlich wieder um den Sieg kämpfen. Es kann viel passieren und wir werden am Rennwochenende sehen, was möglich ist. Mein Plan ist vorne mitzukämpfen und die Rennen zu genießen.»



Die Bilanz von Razgatlioglu in Donington ist gut: In fünf Rennen erreichte er als Kawasaki-Kundenpilot drei zweite Plätze.

Für Teamkollege Andrea Locatelli ist Donington Park eine neue Strecke. Der Italiener war im vergangenen Jahr, als es kein Rennen in Großbritannien gab, vom GP-Paddock in die seriennahe Weltmeisterschaft gewechselt. Teamchef Paul Denning sorgte dafür, dass der Supersport-Weltmeister nicht ganz unvorbereitet ist.



«Ich habe die Strecke an einem Trainingstag mit Paul kennen gelernt, als wir dort auf Standard R1 gefahren sind», verriet Locatelli. «Wir haben beim Navarra-Test einen wirklich guten Job gemacht und dadurch habe ich mehr Selbstvertrauen gewonnen. Das Gefühl verbessert sich jedes Mal, was sehr wichtig ist. Der Freitag wird sicher nicht einfach, da ich die Strecke mit dem vollen Superbike lernen und auch das Gefühl auf dieser Strecke finden muss. Jeden Freitag ist es nicht einfach für uns, aber ich bin zuversichtlich.»