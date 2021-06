Jonathan Rea (Kawasaki): «Mehr Fans wären besser»

Jonathan Rea will in Donington natürlich Siege einfahren

Bei Kawasaki sind es mit Jonathan Rea und Alex Lowes gleich beide Piloten, die am kommenden Wochenende in Donington ein Heimrennen haben – und sie sind sehr zuversichtlich!

Die Erfolgsbilanz von Kawasaki in Donington ist makellos. Kein anderer Hersteller gewann auf der Rennstrecke in Leicestershire so viele Rennen. Dominierte bis 2011 Ducati in Donington (17 Siege), fuhren seit 2013 Tom Sykes und Jonathan Rea 14 Rennsiege ein. Hinzukommen Doppelsiege durch Scott Russel 1993 und 1994. Insgesamt steht Kawasaki also bei 18 Laufsiegen.

Weil das Meeting im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, ist die Vorfreude der Kawasaki-Werkspiloten in diesem Jahr besonders groß.



«Ich freue mich sehr, nach Donington zu kommen», sagte der sechsfache Weltmeister Jonathan Rea, der sein Heimrennen bereits fünfmal gewonnen hat. «Es ist unser erstes Heimrennen seit zwei Jahren und es werden einige Fans an der Strecke sein. Das ist zwar schön, ein volles Donington wäre natürlich besser. Aber die Fans werden für ein bisschen Atmosphäre sorgen und darauf freue ich mich.»

Rea hatte beim letzten Event in Donington alle drei Rennen gewonnen.



«Wir hatten dort 2019 ein starkes Wochenende und es ist eine Strecke, auf der ich sehr gerne fahre», ergänzt der Nordire. «Aus der Vergangenheit ist es auch eine gute Strecke für die Ninja ZX-10RR. Ich hoffe auf ein wirklich gutes Wochenende und ab dem ersten Training werden wir dafür arbeiten. Wir müssen die Reifenoptionen von Pirelli verstehen und wir werden unser Motorrad weiter im Detail verbessern, um für die Rennen gerüstet zu sein. Beim Navarra-Test haben wir einige Chassis-Optionen ausprobiert und haben ein gutes Verständnis für das Arbeitsfenster der Kawasaki. Wir haben also Optionen, sollten wir auf Schwierigkeiten stoßen.»

Alex Lowes hat noch keinen Sieg in Donington eingefahren, zumindest nicht in der Superbike-WM. In der britischen Superbike-Serie gewan er 2013 beide Rennen und holte sich im selben Jahr die Meisterschaft.



«Durch die BSB habe ich ein gutes und enges Verhältnis zu den Fans in Donington. Das welche da sein werden, ist eines der wichtigsten Dinge», meinte Lowes- «Außerdem mag ich die Strecke, sie hat mir immer Spaß gemacht und ich habe dort einige gute Ergebnisse erzielt. Obendrein ist die Kawasaki - rückblickend - dort immer recht gut gelaufen. Dies ist das erste Mal, dass ich mit der Ninja ZX-10RR in Donington fahren werde. Es ist eine Strecke, die aussieht, als ob sie gut mit unserem Bike funktioniert. Kawasaki hat dort viele Rennen gewonnen und mein Ziel ist es, wieder auf das Podium zu kommen.»