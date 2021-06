Superbike-WM in Donington: Wann was passiert

Seit Laguna Seca 2019 war der Zeitplan an einem Superbike-Meeting nicht mehr so übersichtlich. Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft in Donington gastiert, ist wie in den USA eine Zeitverschiebung zu berücksichtigen.

Es war eine Überraschung, als bei Veröffentlichung des Kalenders der seriennahen Weltmeisterschaft 2021 für das Meeting in Donington Park nur die Superbike-Kategorie ausgewiesen wurde. Grund für das Sparprogramm waren die Unsicherheiten wegen des Brexits hinsichtlich der Einreisebestimmungen. Die Dorna wollte den kleinen SSP-Teams keine bürokratischen Hürden und zusätzliche Kosten zumuten.

Entsprechend übersichtlich ist am kommenden Wochenende der Zeitplan, wie wir es aus der Vergangenheit nur von Meetings in Laguna Seca kennen. Als die Superbike-WM zuletzt 2019 in den USA fuhr, fand im Rahmenprogramm die beliebte MotoAmerica statt.

Statt voller Tribünen werden am 2. bis 4. Juli nur 4000 Zuschauer auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire zu sehen sein. Diese Festlegung der Behörden ist für den Veranstalter, denn in Fußballstadien sind 10.000 erlaubt und für die Formel 1 in Silverstone am 18. Juli sogar 140.000! Der Rennsonntag in Donington Park ist durch die Limitierung ausverkauft.