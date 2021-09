BMW bestätigt: Eugene Laverty statt Sykes in Jerez

Angesichts seiner schweren Gehirnerschütterung, die er sich vergangenen Sonntag in Barcelona zuzog, muss BMW-Werksfahrer Tom Sykes auf die Superbike-WM-Läufe in Jerez am kommenden Wochenende verzichten.

«BMW Motorrad WorldSBK Fahrer Tom Sykes wird nicht an der nächsten Runde der FIM Superbike World Championship an diesem Wochenende in Jerez de la Frontera teilnehmen», teilte der Hersteller aus München am Donnerstagvormittag gestelzt mit. «Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der Verletzung getroffen, die er sich bei dem Unfall im Rennen am vergangenen Sonntag in Barcelona zugezogen hat. Sykes konzentriert sich nun ganz auf seine Genesung, um bereit zu sein für die darauffolgende Veranstaltung in Portimão.»

Sykes hatte bei seinem Crash Glück im Unglück: Denn obwohl Lucas Mahias keine Chance hatte dem am Boden liegenden Engländer auszuweichen, und ihn mit dem Vorderrad seiner Kawasaki im Nacken und am Hinterkopf voll erwischte, erlitt Sykes keinerlei Knochenbrüche, sondern nur eine schwere Gehirnerschütterung.

Zwar wurde der 36-Jährige am Dienstag aus dem Catalunya Hospital entlassen, in dem er zwei Nächte zur Beobachtung verbrachte, doch das Reglement schreibt vor, dass ein Fahrer nach einer längeren Bewusstlosigkeit in den folgenden sieben Tagen keine Rennen fahren darf. Entsprechend verweigern die Rennärzte Sykes die Freigabe für Jerez.

Statt Sykes wird Eugene Laverty neben Michael van der Mark antreten. Der Nordire ist bei BMW unter Vertrag, aber seit Anfang Juli ohne Beschäftigung, weil sich sein Team RC Squadra Corse nach dem vierten Event in England wegen finanzieller Probleme aus der Weltmeisterschaft zurückgezogen hat.